Transportistas mantienen en pie el bloqueo de carreteras para pedir la derogación del acuerdo que los obliga a pagar seguro

Pese que el presidente Alejandro Giammattei cedió a los transportistas una prórroga de seis meses para la contratación del seguro por daños a terceros, los bloqueos anunciados para este lunes 24 de enero continúan vigentes.

Los puntos exactos donde los transportistas bloquearan las calles no han sido compartidos, pero integrantes de este movimiento afirman que se trata de una medida que se hará en puntos estratégicos en los 22 departamentos del país.

Un representante, que por temor a represalias prefirió el anonimato, explicó que no es posible pagar ese seguro, aseguran que el costo tan elevado de alimentos de primera necesidad les impide cumplir con esa disposición.

El acuerdo 17-2020 fue emitido por el expresidente Jimmy Morales, el mismo ordena que cualquier tipo de transporte público cuente con un seguro para respaldar a cualquiera de sus usuarios al momento de un accidente.

Pero la administración de Giammattei no ha podido cumplir con la disposición y aunque enero ha sido marcado por un elevado número de accidentes de tránsito y personas fallecidas a consecuencia de los mismos, el Ejecutivo accedió a volver a dar una prórroga para su cumplimiento.

Buscan su derogación

Los transportistas no precisan la cantidad de personas que participaran en los bloqueos, aunque estiman que se trata de un número considerable porque abarca a pilotos de transporte pesado, transporte urbano y extraurbano, taxistas y moto taxis.

“Comenzamos a las seis de la mañana y será indefinida (la protesta) hasta que el presidente derogue el acuerdo; si el presidente nos dice que nos da dos años, 50 años o lo que sea no se lo aceptamos, nosotros no somos juguetes del Estado y si nos toca vamos a dormir en los bloqueos”, refirió uno de los representantes que prefiere no ser citado.

El entrevistado añadió: “Habrá bloqueos de carreteras y algunas manifestaciones a las gobernaciones y municipalidades, así se darán de cuenta la magnitud de personas que nos van a apoyar”.

Víctor Bonilla, uno de los líderes de los transportistas pidió una disculpa a la población porque reconocen que afectarán a muchos que buscarán llegar a su trabajo, “todos tenemos una lucha y hoy nosotros queremos terminar este problema de raíz para que no tengamos dentro de otros seis meses volver a lo mismo, ya son dos años con este problema”.

Primera opción: El diálogo

Ante el aviso de bloqueos a nivel nacional de parte de transportistas el Ministerio de Gobernación explicó que cuentan con un protocolo ante este tipo de escenarios, donde la primera alternativa es el diálogo y el respeto a los Derechos Humanos de los manifestantes y de la población civil ajena a la medida.

Pablo Castillo, vocero de la institución, explicó que en escenarios como estos piden el acompañamiento de instituciones que observen el debido respeto a las garantías humanas, donde los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) siempre buscan la manera de convencer a los inconformes de levantar los bloqueos.

“La PNC tiene sus protocolos para el manejo de estas situaciones, al momento que se den los bloqueos anunciados por el grupo de transportistas la institución policial deberá actuar conforme a lo que ley establece”, explicó Castillo.

Reiteró que la primera medida será convencer a los inconformes de levantar bloqueos, pero en caso que el diálogo no rinda frutos la PNC tiene respaldo legal para hacer uso de la fuerza.

“Si ellos no deponen su actitud y si portan objetos que puedan ser usados en contra de la integridad física del resto de guatemaltecos también se puede hacer uso de la fuerza, desde el Ministerio de Gobernación se hace un llamado a manifestar de forma pacífica como lo norma la Constitución, pero no podemos manifestar bloqueando los derechos de los demás ciudadanos”, enfatizó.

Respetan postura pero no bloquearán

En tanto, la Gremial de Transportes y la Coordinadora Nacional de Transportes dijeron a Prensa Libre y Noticiero Guatevisión que, aunque respetan la postura de sus compañeros, no apoyarán las medidas de hecho como el bloqueo de vías.

Aclararon que no están de acuerdo con los altos precios que quieren cobrar las aseguradoras, pero esperan que se llegue a un acuerdo por medio del diálogo.

“Nosotros no estamos en contra del seguro obligatorio; estamos en contra de la cantidad exorbitante que pretenden cobrar las aseguradoras”, dijo Rony Mendoza, presidente de la Gremial de Transportes.

Agregó que respeta la postura de otros compañeros pero que el seguro es necesario y se debe dialogar para bajar el costo.

“Se puede manifestar sin vulnerar los derechos de los demás, porque mis derechos se terminan donde empiezan los de los demás”, enfatizó Mendoza respecto de los bloqueos anunciados para este lunes.

Augusto Toledo, vicepresidente de la Coordinadora Nacional de Transportes, se expresó en ese mismo sentido y aseguró que no participarán de los bloqueos.

Enfatizó también que no están de acuerdo con lo que quieren cobrar las aseguradoras, pero afirma que el seguro contra terceros en el transporte es necesario, y de hecho lo debe tener cualquier vehículo, pesado o liviano.

La Coordinadora Nacional de Transportes emitió un comunicado en el que refleja esas posturas y llama al diálogo.