Guatemala y Centroamérica están en alerta por el paso de la tormenta tropical Julia

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) monitorea el avance de la tormenta tropical Julia, que hace unas horas era la depresión tropical Trece, y que se ubica en costas de Colombia rumbo a Centroamérica y Guatemala.

Según detalló el Insivumeh este viernes 7 de octubre, la tormenta se encuentra actualmente en la península de La Guajira y continuará moviéndose hacia el oeste, lo que causará nublados y lluvias durante comienzos de semana en el área del Caribe.

“Durante las siguientes horas el sistema se fortalecerá a tormenta tropical tomando el nombre “Julia”, sin embargo, con el paso del mismo sobre Centroamérica perderá fuerza por lo que se espera que afecte Guatemala como depresión tropical”, detalló durante la mañana el Insivumeh.

Añadió que el fenómeno generará nublados parciales a totales con lloviznas o lluvias intermitentes durante el periodo sobre todo el país, principalmente entre lunes y miércoles.

Los mayores acumulados se prevén sobre las regiones norte, Franja Transversal de Norte, Caribe, altiplano central y zona norte de Valles de Oriente, sin descartar lluvias importantes sobre el resto del país, indicó el ente científico.

Las autoridades han identificado el grado de vulnerabilidad de los departamentos de la siguiente manera.

Tropical Storm #Julia Advisory 5: Tropical Storm Julia Forms Off the Guajira Peninsula. Hurricane Watches and Warnings Issued For Nicaragua and The Offshore Colombian Islands. https://t.co/tW4KeFW0gB

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 7, 2022