Tío de Chelsiry Hernández es ligado a proceso por femicidio

Al momento de llegar al juzgado, Marroquín confesó haber sido el responsable de la muerte de la menor, aunque afirmó que se trató de un accidente.

Marroquín, quien es tío de la víctima, aseguró que la atropelló por accidente y, por miedo a ser descubierto, escondió el cuerpo en el baúl de su carro y lo llevó a un terreno baldío para quemarlo.

Lo que no quería es que me pasara algo… que me mataran. Siempre la han amado a ella y si algo le pasaba yo sabía que a mí también me iba a pasar algo”, dijo.

“No he dormido. La he pasado muy mal, deseando que este día llegue para poder solucionar todo”, expresó Marroquín Barrera ante las preguntas de los periodistas.

Esta versión resultó ser incongruente para el fiscal a cargo del caso, quien dijo que la muerte de Chelsiry no fue por un accidente de tránsito.

Marroquín se abstuvo a declarar ante el juez en la audiencia de primera declaración que se llevó a cabo a puerta cerrada.

#AlertaAlbaKeneth ⚠ | Chelsiry Paola Hernández Escalantes, de 12 años de edad. Desapareció el 4 de febrero del 2020 en Ciudad Quetzal, San Juan Sacatepéquez, Guatemala.📞Si tienes información llama al 1546. Posted by Aldea pachali on Thursday, February 6, 2020

La menor de 12 años desapareció el 4 de febrero y fue localizada sin vida un día después en un camino de terracería en la aldea Chichimecas, Villa Canales, a 50 kilómetros del lugar de su desaparición.

Sin embargo, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) pudo identificarla hasta días después debido al estado en el que fue encontrado el cuerpo.

Chelsiry Paola Hernández Escalante desapareció el pasado 4 de febrero cuando se dirigía a estudiar al Instituto de Educación Básica por Cooperativa (Inbaco) de Ciudad Quetzal, San Juan Sacatepéquez.

Sus padres activaron la alerta Alba Kenneth; sin embargo, un día después su cuerpo fue encontrado calcinado en un camino de terracería en la aldea Chichimecas de Villa Canales, a 50 kilómetros del lugar de su desaparición.