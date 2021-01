Tensión en el kilómetro 177 de la ruta al Atlántico: Ejército enfrenta y detiene avance de hondureños

Miles de hondureños, entre ellos hombres, mujeres y niños, fueron detenidos en el kilómetro 177 de la ruta al Atlántico, en el cruce a Vado Hondo, Chiquimula por el Ejército. Allí, las autoridades les han pedido que regresen a su país y les han advertido que no podrán seguir su camino.

“Es imposible que puedan seguir su ruta. Los invitamos a que regresen a su lugar de origen, no van a pasar.”, les dijo, con un altoparlante, Guillermo Díaz, Director de Migración.

Minutos antes, un grupo de soldados se enfrentó a los migrantes y varios de ellos resultaron con golpes. Solo pocos de ellos lograron pasar la barrera, pero la mayoría fueron detenidos y esperan en el lugar poder pasar pacíficamente.

Mientras tanto, los hondureños aseguran que no regresarán porque en su país no tienen ninguna oportunidad. “No tenemos trabajo, no podemos regresar. Allá estamos muriéndonos del hambre”, dijo uno de los integrantes del grupo.

El Instituto Guatemalteco de Migración confirmó el paso ilegal de una multitud este sábado con lo que el grupo de migrantes hondureños que recorre ahora Guatemala es de más de 9 mil personas, quienes aseguran que solo están de paso y buscan llegar a la frontera con México.

Sin embargo, en la frontera mexicana, las autoridades de ese país ya esperan para detener la caravana y no permitir el ingreso de los migrantes.