Reportan temblor de 5.7 grados sensible en gran parte de Guatemala

Un temblor de gran magnitud ocurrió este domingo 25 de octubre en la Costa Sur de México el cual fue sensible en gran parte de Guatemala.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que el temblor ocurrió a las 06.471 horas. Tuvo una magnitud 5.7 grados con epicentro en las costas de Tapachula, Chiapas, México, pero fue sensible en gran parte del territorio guatemalteco, en especial el suroccidente.

La Conred refirió que se hace un monitoreo en todo el país para determinar si hubo algún daño.

Usuarios de redes sociales informaron que el temblor fue sensible en Quetzaltenango, San Marcos, Retalhuleu, Suchitepéquez, Escuintla, Sacatepéquez, Quiché, Sololá, Chimaltenango y la capital.

Qué hacer en caso de un temblor o terremoto

Le contamos qué hacer en caso de un terremoto o temblor; si éste es de alta intensidad, es de gran importancia seguir estos consejos.

1. La primera reacción que debemos tener, aunque sea difícil, es mantener la calma y transmitir ese sentimiento a quienes estén con nosotros para evitar que el pánico nos haga tener conductas fuera de nuestro juicio que puedan lastimarnos o lastimar a otros.

2. Ubicar las esquinas de la casa, como los marcos de las puertas, y colocarse debajo de estas.

3. Elegir un lugar seguro dentro de la vivienda. Agacharse, cubrirse la cabeza y sostenerse de una estructura estable; por ejemplo, debajo de una mesa o escritorio. Hay terremotos tan intensos que impiden que permanezcamos de pie, por lo que lo mejor es gatear hacia un objeto seguro.

4. Si no hay muebles seguros, sentarse en el piso contra una pared interior. Si la vivienda es de adobe y con techo pesado, salir al exterior.

5. Alejarse de las ventanas, espejos, anaqueles, plantas colgantes, repisas y lámparas que puedan desprenderse de su base.

6. No usar los elevadores; bajar por las escaleras. Dentro de un edificio, permanecer dentro de este recinto: no salir, no correr y protegerse.

7. Cuando deje de temblar, evacuar el edificio, de manera ordenada, siguiendo la señalización de rutas de evacuación y dirigirse a los puntos de reunión establecidos previamente.

8. Es importante no propagar rumores, para evitar que la condición emocional impida actuar de manera correcta.

9. Si tiembla cuando caminamos en la vía pública, alejarse de postes del servicio eléctrico, árboles, ventanas, edificios, estructuras con cornisas o antiguas.

10. Si transitamos en vehículo, estacionarlo en un lugar seguro lo antes posible, no salirse del mismo y no obstruir las vías.