Subvariante Ómicron: Los municipios y departamentos donde más casos de coronavirus se están reportando

El pasado viernes 3 de junio, el Ministerio de Salud confirmó la presencia de una nueva variante de covid-19 en el país, una que es más contagiosa y que estaría elevando la positividad de casos.

La secuenciación que se realizó el Laboratorio Nacional de Salud fue en el período comprendido entre 3 y 25 de mayo, y de 85 muestras, el 20% dio positivo al sublinaje de ómicron conocido como BA.2.12.1.

Este sublinaje es un 20% más contagioso que la sub-variante BA.2 por lo que Salud recomiendan las medidas básicas de prevención, monitoreo de número de casos, positividad de las pruebas y vigilancia genómica.

La mayor cantidad de casos con esta variante se han detectado en el departamento de Guatemala, Retalhuelu, Quiché, Zacapa y El Progreso, donde Salud considera que es responsable del incremento de casos en la última semana, reportando 3 mil 501 casos acumulados, registrados entre el 29 de mayo al 2 de junio.

En abril pasado, el país tenía una positividad entre el 4% y 7%, y enn ese periodo los datos del Tablero Covid-19 del Ministerio de Salud contabilizaron que del 1 al 30 de abril se detectaron 16 mil 730 casos con una incidencia acumulada de 99.2 por cada 100 mil habitantes y una tasa de mortalidad del 0.3, dejando ese mes 56 fallecidos.

Positividad subió al 10%

Salud aseguró que en los últimos días subió la positividad a entre 9% y el 10%, señalando que esto se debe a la sub-variante detectada.

Desde el 1 de mayo los casos comenzaron a incrementarse y con ella la incidencia, ahora existe una incidencia acumulada por cada 100 mil habitantes de 100.8 aunque la letalidad ha bajado contabilizando 0.2 de la tasa de mortalidad y 26 muertos.

Entre el 1 de mayo y el 2 de junio la mayor cantidad de casos se ha detectado en 5 municipio, de estos 3 corresponden al departamento de Guatemala y uno a Escuintla.

Guatemala Guatemala 7,442 casos

Mixco Guatemala 1,182

Villa Nueva Guatemala 582

San Miguel Petapa Guatemala 421

Escuintla Escuintla 385

Sin embargo, al revisar los departamentos de mayor incidencia en ese mismo tiempo Guatemala ocupa el primer lugar con 11 mil 142 casos; Escuintla con 999; Quetzaltenango con 560; Sacatepéquez con 485 y Quiché con 370 casos.

El revisar por grupo etareo, el mayor acumulado de casos se reporta entre las edades de 20 a 29 años, contabilizando 4 mil 243 personas contagiados, mientras que el segundo grupo de contagios se reporta de 30 a 39 años con 3 mil 746 casos.

Al analizar los casos confirmados por fecha de toma de muestra se comenzó a ver un incremento desde el 23 de mayo con 297 casos; sin embargo, el 30 de mayo es el día que más se elevó el porcentaje contabilizando 420 casos.

Mientras que casos confirmados por fecha de emisión de resultados evidencian que los casos comenzaron a incrementarse desde el 16 de mayo, reportando 689.

Otro pico se reportó el 19 de mayo contabilizando 911 casos mientras que el 31 de mayo cerró con 914.

Salud pide uso de mascarilla apelando a voluntad de población

Pese a ello el ministro de Salud, Francisco Coma, indicó que esperarán el comportamiento de pandemia y del Tablero de Alertas con el objetivo de determinar si se endurecen o no nuevamente las medidas, que ahora solo obligan a las personas a usar mascarilla en municipios en rojo.

El Sistema de Alertas Sanitarias estable que ahora hay únicamente 5 municipios en alerta roja, 99 en naranja, 233 en amarilla y 3 en verde, estos con datos del 13 al 26 de mayo.

Coma indicó a Guatevisión y Prensa Libre que “es muy pronto para tomar alguna decisión” respecto a tomar medidas más severas a las ahora establecidas, “pero pido a la población que use la mascarilla, si bien no es obligatoria en aquellos donde no se está en rojo, para protegerse ahora contra esta nueva sub-variante es necesario usarla, pero apelamos a que la usen para cuidar a sus familias” destacó el titular de la cartera.

Municipios con uso obligatorio de mascarilla

Santo Domingo Xenacoj – Sacatepéquez

Este municipio realizó 53 pruebas de donde 17 dieron positivo, dejando una positividad del 32.08%

San Pablo La Laguna – Sololá

Acá en 15 días se realizaron 2 pruebas donde 1 dio positivo dejando al municipio con un 50% de positividad.

Santiago Chimaltenango – Huehuetenango

Realizó 7 pruebas, dos dieron positivo incrementando positividad al 28.57%.

San Pedro Jocopilas- Quiché

De 127 pruebas realizadas 26 dieron positivo, ahora la positividad está en 20.47%

San Miguel Uspantán- Quiché

Realizó 172 pruebas, de estas 47 dieron positivo elevando positividad el 27.33%

Municipios sin ninguna restricción por estar en verde

San José Pinula – Guatemala

En este municipio en 15 días se realizaron 1,076 pruebas, donde 39 dieron positivo dejando la positividad en 3.63%.

Quetzaltenango – Quetzaltenango

En la cabecera altense se realizaron 2 mil 644 pruebas, 111 fueron positivas, positividad está en 4.2%.

San Marcos -San Marcos

Salud realizó 697 pruebas, de ellas 19 positivas, dejando positividad del municipio en 2.73%.