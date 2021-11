“Solo nos queda esperar”: fallas informáticas retrasan vacunación contra covid-19 en el Parque Central

El puesto de inmunización de la Plaza de la Constitución, en la zona 1 de la capital, registró colas kilométricas este sábado 27 de noviembre, luego de que fallara el sistema digital que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) utiliza para registrar a los vacunados contra el coronavirus.

Magdalena de Enríquez, jefa del centro, comentó que “desconoce” los motivos del error informático, que los “obligó” a apuntar a las personas en una hoja de Excel.

“El proceso de registro es más lento sin sistema. Las personas se ponen en una situación incómoda y empiezan a reclamar”, reconoció la coordinadora.

“A pasito vamos”, dijo uno de los digitadores a cargo de anotar a quienes fueron inyectados.

Ana Lucía Escobar, una madre de familia originaria de Villa Nueva, criticó el retraso. Recordó que el sábado 20 de noviembre también viajó a la capital para inmunizar a su hija de 18 años, pero los fármacos se agotaron en ese entonces.

“Hace una semana estuvimos haciendo colas tres horas y media y nada. Hoy nos tienen parados por el sistema. No queda de otra, solo esperar”, reclamó Escobar, quien llegó a la Plaza de la Constitución a las ocho horas.

Según de Enríquez, el puesto tiene la capacidad de vacunar a dos mil personas al día, de ocho a 15 horas. Ofrecen las primeras y segundas dosis de las marcas Pfizer (solo para adolescentes), Moderna, AstraZeneca y Sputnik V.

Hasta las 11 horas de este sábado 27 de noviembre, habían inyectado a 84 guatemaltecos en modalidad peatonal y 38 de forma vehicular.

Segunda dosis de Spuntik V se agota

Además de la caída del registro digital, decenas de guatemaltecos también criticaron la falta de segundas dosis de Sputnik V en el puesto del Parque Central.

“Traje a mi niña de 18 años porque ella no se había puesto ninguna vacuna. Hoy solo me dijeron que no había. Voy a intentar de nuevo mañana. En nombre de Dios le caiga bien, para que esté protegida de la enfermedad”, dijo una madre de familia que prefirió no revelar su nombre.

Poca afluencia en Gerona

En el Polideportivo Gerona, también en la zona 1 capitalina, el panorama fue distinto. Según los coordinadores, el sistema electrónico no presentó fallas, pero pocas personas acudieron a pedir la vacuna contra el covid-19.

En este centro hay primeras y segundas dosis de AstraZeneca y Moderna. La primera dosis de Pfizer está reservada para adolescentes y la segunda para adultos. De Spuntik V solo hay fármacos del segundo componente.

Este puesto estará habilitado el domingo 28 de noviembre de ocho a 14 horas.