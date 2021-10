Personal médico señala que falta respuesta de Salud para enfrentar el covid-19 y que 80 médicos han perdido la vida por el virus

Médicos sindicalistas brindaron una conferencia de prensa este miércoles 27 de octubre para señalar deficiencias en el sistema de Salud y la escasez de personal e insumos para atender la pandemia del covid-19.

Cristina Sagastume, secretaria general del Comité de Sindicato de Médicos y Cirujanos de Guatemala y médico de un centro de Salud de la zona 1 de la capital, señaló que el sistema de Salud ha sido pésimo y según ella, no han tenido la respuesta adecuada de parte de las autoridades.

“Si ustedes vieran en el centro de Salud donde estoy, no hay un medicamento para los pacientes que tienen covid-19. No hay hilo de sutura y llegan con heridas, no tenemos nada”, señaló.

Enfatizó que el Ministerio de Salud no les ha dado la respuesta que necesitan, “como que fuera un adorno, con gente que no ha conocido a profundidad sus funciones que deben de realizar en el centro de Salud”.

Señaló que al ministro de Salud, Francisco Coma, se “le va en hablar, pero no trabaja, no salen a los departamentos, no trabajan como nosotros esperamos que trabajen”.

Afirmó que tampoco tienen equipo de bioseguridad. Recordó que al inicio de la pandemia les deban tres mascarillas quirúrgicas y dos de otro tipo, ahora solo les dan quirúrgicas.

Indicó que en el centro de Salud de la zona 1 se enfermaron por covid-19 al menos 46 personas y una secretaria falleció.

Afirmó que la situación no ha cambiado, ya que no tienen medicamentos para atender a pacientes con covid-19. Pidió a Salud que no los dote de medicamentos de mala calidad.

Sergio Alvarado, secretario de Finanzas y médico del Hospital de Amatitlán, informó que desde el inicio de la pandemia “nunca se tuvo el equipo necesario de protección”.

Señaló que tampoco hubo suficientes pruebas para diagnosticar el covid-19, como un tratamiento adecuado.

Resaltó que el médico arriesga la vida por el virus y no puede dejar de atender a un paciente con alguna otra enfermedad.

“Ya no hay mascarillas, y eso que son donadas, esa es la situación y así seguimos”, manifestó Alvarado.

80 médicos fallecidos

Mientras que Sagastume añadió que durante la pandemia han fallecido 80 médicos, sin incluir personal de limpieza, auxiliares de Enfermería y enfermeras graduadas.

Estos médicos fallecieron directamente por atención a covid-19 y según Sagastume, “lo más triste es que ha muchos de estos médicos ni siquiera les pagaron cuatro meses y murieron”.

Lourdes Illezcas, secretaria de Formación y médico del Hospital de Amatitlán, dijo que otra situación es que durante el estado de Calamidad del año pasado no se contrató al personal que sustituyera a los trabajadores de 60 años de edad con alguna comorbilidad y que estaban en resguardo.

Debido a esta situación, en el área que ella cubre se quedaron tres personas, uno veía Intensivo, otro Emergencia y otro encamamiento.

“No nos gusta que nos llamen héroes porque somo seres humanos, aparte de médicos que hicimos un juramento y lo cumplimos, también somos familiares, madres de familia y también somos abuelos y ha sido bastante difícil esta situación”, externó.

Falta personal

Afirmó que la situación sigue igual, falta personal asistencial, y según ella, personal administrativo no necesitan.

Illezcas destacó que también falta dar información en los idiomas maternos, ya que no todos tienen acceso a redes sociales y se pueden usar carteles para informar.

Añadió que hay que educar, invertir en salud y en la vacunación. Pidió invertir y no estar a base de donativos.

Señaló que por favores políticos, a las autoridades les es más fácil contratar una secretaria, un asesor jurídico o un jefe se servicios generales.

Lizett Pérez, secretaria de Relaciones Públicas del sindicato y médico del Hospital General San Juan de Dios, informó que a escala nacional hay hospitales con presupuesto que no permiten que prosperen en infraestructura, en personal e insumos.

Añadió que la pandemia empeoró la situación, por lo que piden readecúen los presupuestos, en especial los departamentales y dejen de ser de tercer nivel.

Beatriz Ramírez, médico y cirujano del centro de Salud de la zona 1 de la capital, dijo que Salud le debe dar prioridad al primer nivel de salud que se dedica a la prevención y esto dará como resultado que los pacientes no acudan al segundo nivel o tercer nivel que son los hospitales.

También pidió priorizar la comunicación en las comunidades por medio de los centros y puestos de Salud y a los hospitales no llegaría tanto paciente.

Sagastume en otra intervención añadió que platean un restructuración en el sistema de Salud, pues quieren evitar que otra pandemia venga a colapsar los servicios.

Otra propuesta es terminar de vacunar a la población meta y restructurar los niveles de atención porque algunos hospitales tienen insumos que otros no tienen.

Dijo que debe cambiar la ley de servicio civil que tiene varios años; además, falta personal médico especializado, laboratorios y reactivos.

Francisco Lanuza, secretario de conflictos del Sindicato y médico del San Juan de Dios, manifestó que la pandemia demostró que el sistema de Salud está mal.

Señaló que no se invierte en los hospitales y continúa el déficit en laboratorios y falta de personal calificado.

Agregó que el problema debe ser resuelto de fondo, porque hay casos en los que un médico atiende a 80 pacientes.

Resaltó que la vacunación contra el covid-19 debería de terminarse al menos con un 80% para diciembre próximo y no pensar que en 2023 va a terminar.

“Necesitamos abrir el poder económico y lo vamos a lograr cuando tengamos por lo menos un 70% de gente vacunada”, expresó.

A decir de los médicos, el covid-19 ha afectado las consultas externas y ha obligado a ampliar el número de camas y el presupuesto de los hospitales.

Indicaron que la ley de emergencia por la pandemia termina el 31 de diciembre y también así terminará la contratación de personal que esta contempla.

Se consultó al Ministerio de Salud por los señalamientos de los médicos, pero aún no hay respuesta.