Semáforo COVID-19: Departamento de Guatemala se torna rojo, menos municipio de Chuarrancho

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) actualizó este 10 de julio el Sistema de Alertas Sanitarias contra la COVID-19. Para los próximos 14 días, hay 226 municipios en alerta roja, 69 en naranja y 45 en amarilla.

El 66% de los municipios, que representan más de la mitad del país, están en alerta máxima. Hubo un aumento de 9 municipios bajo este nivel de emergencia desde la última actualización, que reportaba 174. Además, hubo una disminución de cuatro municipios en alerta naranja y un incremento de 14 en amarillo.

En el departamento de Guatemala, todos los municipios están en alerta roja, a excepción de Chuarrancho, que está en nivel naranja. Ningún municipio está en alerta amarilla.

San Martín Jilotepeque, en Chimaltenango, es el único municipio que ha declarado cordón sanitario. Hace 15 días se encontraba en alerta naranja y ahora pasó a rojo.

En medio del lento proceso de inmunización, la cartera suma 28 mil 387 casos de coronavirus activos, 314 mil 302 infecciones acumuladas y 9 mil 643 muertes. El jueves 8 de julio se registraron, por primera vez en la pandemia, más de tres mil contagios diarios de coronavirus.

El presidente Alejandro Giammattei afirmó el jueves 8 de julio, en la ceremonia de recepción de 1.5 millones de vacunas Moderna, donadas por Estados Unidos, que “no cerrará el país” para frenar el avance de la pandemia de COVID-19.

“La promesa es no cerrar el país, sino trabajar en contener la pandemia. No cerraremos el país, no cerraremos mercados, como lo andan diciendo algunos”, declaró.