Semáforo COVID-19: Aumentan municipios en rojo y ahora son el 54% en alerta máxima

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) actualizó este 12 de junio el Sistema de Alertas Sanitarias contra la COVID-19. Para los próximos 14 días, hay 183 municipios en alerta roja, 96 en naranja y 61 en amarilla.

El 54% de los municipios, que representan más de la mitad del país, están en alerta máxima. Hubo un aumento de 9 municipios bajo este nivel de emergencia desde la última actualización, que reportaba 174. Además, hubo un incremento de cuatro municipios en alerta naranja y una disminución de 13 en amarillo.

En el departamento de Guatemala hay 14 municipios en rojo y tres, incluyendo la capital, en naranja. No hay municipios en amarillo según el tablero.

En medio del lento proceso de inmunización, la cartera registra 16 mil 839 casos de coronavirus activos, 269 mil 308 infecciones acumuladas y 8 mil 416 muertes. Hasta el momento, la positividad es de 21.24 %, como resultado de 76 mil 953 tamizajes practicados, de los cuales 16 mil 342 fueron positivos.

Largas filas en centros de vacunación

El MSPAS habilitó el martes 7 de junio la vacunación para las personas de entre 50 y 59 años, luego de se reportara poco avance entre las personas de 60 años o más. Sin embargo, a nivel nacional se reportan largas filas en los centros de vacunación, muchos de los cuales cierran antes de su hora oficial debido a la falta de dosis.

Para “evitar aglomeraciones” y “devolver el orden” en los centros, el MSPAS indicó el jueves 11 de junio que el personal no vacunará a guatemaltecos que no se hayan registrado en vacuna.gob.gt y reciban la información de su cita.

La falta de atención persiste dos semanas después de que el presidente Alejandro Giammattei afirmara que el retraso en la inmunización responde a la baja asistencia de personas en los puestos de vacunación.

“Si hay unidades de salud donde no haya llegado la vacuna, perdónenme, pero no es problema mío que haya municipios en donde no se haya registrado ni una sola persona. […] Repito, de la cola no puedo ir a traer a nadie”, dijo el 27 de mayo durante una actividad pública.