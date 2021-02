Exigen implementar seguro obligatorio para vehículos de todo tipo por accidentes

Víctimas de accidentes de tránsito protestaron este martes frente a la Casa Presidencial para que el Ejecutivo agilice la implementación del seguro obligatorio para vehículos de uso comercial, carga y pasajeros, que debió entrar en vigor a principios de año, pero se postergó.

El reglamento para la contratación del seguro obligatorio de responsabilidad civil contra terceros del transporte colectivo urbano de pasajeros y de carga, acuerdo gubernativo 17-2020, debía comenzar a mediados de este mes con la implementación del seguro anual obligatorio, pero en octubre del 2020 hubo una modificación a través del acuerdo 174-2020, que dio un año de prórroga.

El reglamento establece que pilotos deben adquirir un seguro para resarcir a víctimas por lesiones, invalidez, perjuicios a pasajeros, daños al ambiente, entre otros.

Los accidentes de tránsito son la segunda causa de muerte en el país, pues dejan un promedio de siete fallecidos diarios. También son la causa más común de lesiones, dejando 200 personas heridas diariamente.

Este el caso de Josefina Iboy, quien fue víctima de un accidente cuando una moto la arrolló sobre la carretera a San Pedro Ayampuc. Médicos le colocaron clavos en su pierna derecha, pero no ha podido seguir con sus tratamientos porque no hay consulta externa en los hospitales.

“Yo solo pido que me ayuden porque no han podido quitarme los clavos y me duele. Yo estoy sola, mis papás ya no viven y no tengo más familia”, indicó Iboy.

Otro de los casos es el de Rosa Reynoso, quien hace seis años fue víctima de un accidente cuando dos carros chocaron sobre la 9a. calle de la zona 1 capitalina. Tiene deformación en su antebrazo izquierdo y utiliza una placa. También tiene operaciones en el brazo derecho.

“Perdí la fuerza en mi brazo y por eso ya no me dan trabajo”, agregó Reynoso.

Cada año los accidentes viales causan 90 mil víctimas directas y más de 500 mil indirectas. La Unidad Nacional por las Víctimas de Tránsito asegura que hay 700 mil personas que recibido ayuda por parte de quienes provocan los accidentes.