“Se me hizo una persecución política sin precedentes”: Sandra Torres agradece a la CC por retirarle delito electoral

Sandra Torres, Secretaria General y excandidata presidencial de la UNE, en conferencia de prensa anunció que por resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) ya no tiene persecución por el delito de financiamiento electoral no registrado.

El pasado 20 de diciembre el Pleno Constitucional entró a conocer y resolvió de manera favorable un incidente planteado por la defensa de Torres, quien aseguraba que era inconstitucional su proceso penal.

En su momento el Juzgado de Mayor Riesgo grupo “A” ligó a proceso ala también exprimera dama por el delito de financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita, lo que le costó varios meses de prisión.

Su argumentó de defensa fue que los hechos por los que era señalada ocurrieron en la campaña política del 2015, mientras que el delito que se le imputaba recién fue creado en el 2018 por el Congreso de la República.

Se trata del artículo 407 “O” del Código Penal, que fue modificado por buena parte de los diputados, incluida en su momento la bancada de la UNE que se encontraba bajo la dirección del diputado Orlando Blanco.

Por tal motivo el Pleno de la CC resolvió de manera unánime declarar con lugar el recurso a favor de Torres y ordena que en el proceso penal en su contra es “inaplicable” el delito enumerado como 407 “O”.

De momento Torres aun tendría que definir su destino jurídico por el segundo delito por el que enfrenta proceso penal en mayor riesgo, siendo el cargo de asociación ilícita.

Señala persecución

Durante una rueda de prensa convocada en la sede del partido político UNE, Torres señaló que los magistrados constitucionales coincidió con su tesis de defensa, que observó una serie de violaciones a sus derechos.

“Con esto queda claro que este fallo cierra el caso en mi contra, demuestra mi inocencia de la persecución política que he sufrido por más de dos años y cuatro meses. Quiero ser clara y contundente que este fallo emitido por la alta Corte es eminente que se violó el artículo 15 de la Constitución, que una ley no puede ser retroactiva; se violó también el principio de legalidad y varios derechos como la presunción de inocencia y a un debido proceso” , argumentó.

La político uneista también afirmó que durante su proceso legal siempre tuvo fe en Dios y sus personas más cercanas, “yo me defendí de la mano de Dios, con el apoyo de mi familia y con la ley en la mano, siempre dando la cara y sometiéndome a la justicia que hoy me da la razón y se demuestra mi inocencia”.

Tras esta resolución Torres considera que es más que claro como existió una persecución en su contra, “se me hizo una persecución política sin precedentes, tratando de perjudicar mi carrera política. Hoy el caso va a quedar sobreseído a mi favor, terminándose el caso penal que en su momento el MP inició en mi contra”.

Otro de los temas que más destacó fueron las prohibiciones políticas que recibió en el sistema de justicia, que hizo que perdiera la dirección del partido y que quedara en manos del diputado Óscar Argueta.

“No podemos permitir que la carpeta judicial sustituya las urnas para sacar de la arena política a los adversarios que somos incomodos, yo soy incómoda para algunos adversarios y me han querido sacar del juego político (…) hasta me pusieron restricciones políticas para que yo no pudiera trabajar políticamente, una camisa de fuerza por dos años que fue totalmente injusto”, resaltó Torres.

¿Se cierra el proceso contra Sandra Torres?

No, en el documento emitido por la CC se establece que pese a esta resolución favorable a Torres las autoridades aún podrían imputarle otro tipo de cargos penales que hubiesen podido ser cometidos en la campaña electoral del 2015.

“Se hace la salvedad que la presente consideración, no implica que la procesada no pueda ser encausada por otras figuras delictivas vigentes al momento de los hechos y que resulten del respectivo proceso. Asimismo, tampoco tiene alcances sobre las demás incidencias del proceso penal, ni lo suspende como pretende la incidentante, en cuanto no se encuentren fundamentadas em el artículo denunciado”, refiere el documento.

Por su parte la postura del MP ante esta resolución fue la siguiente: “La Fiscalía Especial contra la Impunidad es respetuosa de las decisiones de la Corte de Constitucionalidad .Se desarrollaron todas las acciones correspondientes, desde la competencia de la Fiscalía y se respeta esta resolución”.

Los magistrados que apoyaron a Torres

Pese a todos los contratiempos legales que enfrentó en su proceso, la política asegura que confía en el sistema de justicia y hasta agradeció a los que le han apoyado, incluidos los magistrados que resolvieron su incidente.

“Este es un fallo final de la alta Corte, y yo quiero demostrar una vez más mi confianza hacia el sistema de justicia, a los que me hicieron justicia, así que quiero hacer un reconocimiento a eso y agradezco a las personas que me estuvieron apoyando siempre”, puntualizó.

El incidente fue resuelto de manera favorable por los cinco magistrados que integraron el Pleno, tres titulares y dos suplentes siendo los siguientes: