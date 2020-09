Se casaron hace seis meses y hoy se reencuentran

Mientras el vuelo desembarcaba, afuera se encontraba Luis Morales, esperando a su esposa Mónica Núñez. Esta pareja se casó en marzo, unos días antes del cierre de fronteras, ella viajó a El Salvador para ver los últimos detalles de la boda religiosa y ya no pudo regresar debido a la pandemia.

Cuando se encontraba afinando los últimos detalles para el gran día, se detectó el primer caso de coronavirus en el país, las fronteras se cerraron y Mónica tuvo que quedarse en el país vecino. Todos los días esperaba que las restricciones cambiaran para poder viajar.

“Pues estoy emocionado porque al fin vamos a poder estar juntos”, afirmó Luis Morales

El tiempo pasaba y no podían reencontrarse, por momentos hubo desesperación pero la esperanza se mantenía. Al enterarse que las fronteras de ambos países se iban a reabrir, buscaron el primer vuelo, compraron el boleto y ella realizó el viaje.

“Estoy muy contenta de poder reunirme con Luis, ya no me acordaba como se veía. También estoy agradecida con Guatemala porque no me cobraron la prueba”, comentó Núñez.

Después de seis meses de estar separados, por fin pudieron reencontrarse. Ambos ansiaban poder verse y abrazarse, este sábado finalmente lo lograron.