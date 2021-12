SAT: un 54% de las citas para trámite de placas no se concretan por inasistencia de usuarios

En el portal de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) ya no hay espacios en la agenda para tramitar el reemplazo de placas metálicas para lo que resta de diciembre, sin embargo, según las autoridades el ente recaudador, hasta un 54% de estas citas no se llevan a cabo porque los usuarios no acuden.

La SAT prepara una nueva licitación para comprar 700 mil placas metálicas para vehículo y 900 mil para motocicletas. Los distintivos podrían ser comprados en octubre del 2022, debido a que las ofertas se recibirán hasta en febrero del próximo año.

Según el ente recaudador, la intención es que para el 2025 los 4.1 millones de automotores que conforman el parque vehicular cuenten con placas metálicas.