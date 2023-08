Sandra Torres dice que tiene el apoyo de 250 alcaldes y se refiere a reunión en la que participaron funcionarios de Giammattei

La candidata a la presidencia por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres, se reunió este lunes 31 de julio con el Consejo Económico y Social (CES) de Guatemala, en donde se encontró con representantes del sector empresarial, sindicalista y cooperativista.

Luego de la reunión, Torres dio declaraciones a la prensa en las que se refirió a varios temas.

Respecto de la segunda vuelta del 20 de agosto, Torres informó que afinan sus estrategias. “Hemos recibido a muchos alcaldes que nos están dando el apoyo a nivel local, porque las fuerzas locales se hablan entre ellos, se ponen de acuerdo y tenemos la buena noticia, que ya tenemos el apoyo de más de 250 alcaldes a nivel nacional”, destacó.

Añadió que hay que recuperar esa confianza que se ha perdido en el proceso electoral y “que es preocupante en estos momentos, porque hay mucha gente que no quiere salir a votar, hay mucha gente que no sabe qué hacer, hay mucha gente todavía que no sabe si va a haber segunda vuelta”.

La candidata también fue consultada sobre la reunión que tuvo la semana pasada con varios sectores e indicó que llegaron los que fueron invitados, entre ellos el sector sindical, el trabajador público, “tanto del gobierno como del Estado en general, al empleado público que lo que quiere saber es qué decisión vamos a tomar”.

Dijo que fue una “buena reunión, muchos profesionales, no funcionarios, más bien trabajadores del estado”.

“El problema de la gente es que cada cuatro años se les quite el trabajo, cada cuatro años cuando hay cambio de gobierno, el temor es que vayan a perder su empleo, su trabajo y nosotros hicimos una invitación general y, bueno, lo vamos a seguir haciendo con todos los trabajadores públicos, porque estamos haciendo periódicamente esas reuniones de cara a conquistar votos, tenemos todo el derecho de conquistar votos”, argumentó Torres.

Agregó que tienen el derecho de hacer su planteamiento del programa de gobierno “para lograr ganar las elecciones”.

Cuando le preguntaron del por qué había viceministros del gobierno de Giammattei en la reunión, la política indicó: “Pues no sé, pregúnteles a ellos, yo lancé la invitación, yo no le puedo vedar la entrada a nadie, porque no puedo hacer una invitación y luego vedarle la entrada a una persona independientemente quién sea”.

Afirmó que en la UNE son “incluyentes” y lanzan su proyecto a las personas “buenas” siempre y cuando respeten sus principios y valores de “respeto a la vida desde su concepción, principios y valores de respeto a la familia, la unidad entre el hombre y la mujer, la libertad religiosa, la libre empresa y el respeto a la propiedad privada. Mientras coincidamos en eso, todos son bienvenidos”.

De qué trató la reunión con el CES

Respecto de la reunión con el CES, Torres dijo que fue una reunión técnica sobre la propuesta de gobierno, las coincidencias que tienen y cómo hacer que el CES en sus decisiones sea vinculante de llegar ella a la presidencia.

Explicó que fue un foro de propuestas y el compromiso es seguir trabajando juntos por el bien del país, “por el cambio que Guatemala necesita”.

Indicó que la preocupación del CES es de seguir con los mismos términos en el tema de respeto a la macroeconomía, que no se vaya a tocar la Constitución y se pueda alterar esa política macroeconómica, que le viene dando estabilidad al país por muchos años.

Añadió que también los distintos sectores que participaron plantearon sus problemas. “Aquí están asentados todos los sectores, el sector sindical, empresarial, cooperativistas, pequeño y mediana empresa, o sea, aquí están sentados todos los sectores y cada uno plantea sus propios problemas”, indicó Torres.

Afirmó que con el CES coincidieron en la propuesta de desarrollo social con desarrollo económico y la generación de empleo que es importante.

“Aquí están sentados empresarios, donde necesitan seguridad jurídica, certeza jurídica, estabilidad macroeconómica y estabilidad también política”, resaltó la candidata.

Dijo que lo anterior es importante para que vengan los inversionistas de fuera a invertir y generar trabajo porque es el sector productivo el que genera empleo.

Cuando le preguntaron si hay temor de los empresarios de cómo se podría desarrollar la jornada del próximo 20 de agosto, Torres respondió que no solo es de ellos, ya que en los foros donde ha estado y en todos los espacios donde ha platicado con los empresarios, se ha manifestado temor y de cómo se han contraído las inversiones “hoy por hoy” por el temor de que pueda pasar algo.

Informó que el sector sindical pidió que se respeten sus derechos y que se mejoren los salarios porque tienen preocupación por el alza al costo de la canasta básica y los sueldos no suben.

También le preguntaron sobre qué opina sobre la solicitud de la Fiscalía Especial contra la Impunidad de pedir los datos de digitadores al Tribunal Supremo Electoral, a lo que Torres respondió que debe haber respeto a la independencia de decisiones.

“Ellos tendrán su propia información, no se realmente qué los llevó a eso, yo no puedo opinar sobre esto específicamente porque no conozco los detalles. Yo no quiero ser irresponsable en mis declaraciones de opinar sobre algo que no conozco”, expresó.

De su viaje a Washington mencionó la propuesta del gobierno de Estados Unidos de lanzar más visas de trabajo temporales para Guatemaltecos, que quieran ir a trabajar ese país.