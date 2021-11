Sancionan a organizadores de fiestas en Sacapulas y deben dar dinero a instituciones benéficas y prevenir el covid-19

El Ministerio Público (MP) informó este miércoles 3 de noviembre que luego de la investigación de la Agencia Fiscal de Sacapulas, Quiché, fueron sancionados cinco organizadores de fiestas patronales en ese municipio.

Las sanciones son por evadir las medidas sanitarias para prevenir el contagio del covid-19 entre la población.

Los sancionados son Miguel Tiu Us, Diego Tiu Imul, Juan Us Tum, Alberto Tiu de León y Miguel Imul Us quienes efectuarán una donación de Q7 mil cada uno.

El dinero será distribuido entre los Bomberos Voluntarios, Cruz Roja, hogar de ancianos, Centro de Asistencia Nutricional y Centro de Atención Permanente, para compra de insumos propios de sus respectivas funciones.

Como parte de las sanciones impuestas deberán hacer campañas en sus comunidades para respetar medidas sanitarias y prevenir el contagio del coronavirus.

La Fiscalía continúa con la investigación para identificar a los representantes legales de 10 grupos musicales que participaron en dichas fiestas.

A principios de septiembre, el gobierno impuso estado de Calamidad en Guatemala con la intención de contener el avance del covid-19; entre las medidas se contempla el toque de queda de las 20 horas a las 4 de la mañana del día siguiente.

La restricción de movilidad comenzó la noche del sábado 5 de septiembre; sin embargo, no se cumplió en todo el territorio nacional, ya que en algunos lugares se registraron fiestas con gran afluencia de personas.

Mientras los diputados trataban de ponerse de acuerdo en el Congreso sobre cómo discutir el estado de Calamidad decretado por el Ejecutivo, en Sacapulas y Joyabaj, Quiché, no se respetaba el toque de queda, pues se llevaron a cabo bailes en los que decenas de personas se aglomeraban y algunos sin mascarilla.

Organizadores piden dinero

El 19 de octubre, las autoridades de Salud informaron que vecinos organizadores de fiestas comunitarias en Quiché optaron por pedir cuotas a las personas que apoyan estos eventos para pagar las multas que les impondrán por violar la ley ante el contagio del covid-19.

Gregorio Velásquez, epidemiólogo del Área de Salud de Quiché, informó en esa ocasión que los organizadores de fiestas en comunidades agregan a los costos de las celebraciones las multas que los tribunales les podrían imponer a ellos y a los grupos musicales, lo que ha hecho que se incrementen las fiestas comunales en todo el departamento sin temor al accionar de las autoridades.

Sanción reciente

El septiembre recién pasado, las pruebas presentadas por la Fiscalía de Distrito de Quiché permitieron sanción por medio de procedimiento abreviado contra Marcos Osorio Xan, Tomás Xan Morales, Sebastián Tum Morales y José Panjoj Panjoj.

La sanción contra estas personas fue por evadir las medidas de prevención por covid-19, y se dictó por el delito de contravención a medidas sanitarias regulado en el artículo 305 del Código Penal.

Para leer más: ¿Por qué los rusos desconfían de su propia vacuna Sputnik V aunque fueron los primeros en obtenerla?

De acuerdo con la Fiscalía, el 24 de marzo de 2021 los acusados organizaron una celebración en Chinique, Quiché, por un proyecto de agua en una aldea; sin embargo, la actividad se convirtió en una fiesta que duro 12 horas aproximadamente.

Como parte de las sanciones dictadas por el Juzgado de Paz de Chinique, Quiché, los sindicados deben entregar 28 mil mascarillas al Centro de Atención Permanente -CAP- del municipio y 2 mil a las escuelas que funcionan en las comunidades donde ocurrieron los hechos.

Además, deben desarrollar una campaña de concientización sobre el uso obligatorio de mascarilla, respetar y cumplir con las medidas de prevención por el covid-19, así como abstenerse de realizar actividades festivas de cualquier tipo.