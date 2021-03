Salud dice que no puede dar listados de nombres de vacunados en hospitales porque son datos “sensibles”

Autoridades del Ministerio de Salud participaron este miércoles 3 de marzo en la entrega simbólica de la vacuna contra el covid-19 donada por India y que servirá para inmunizar a personal de primera línea en atención a la pandemia.

Luego del evento, la ministra de Salud Amelia Flores informó que han fortalecido las medidas de seguridad para el traslado de las dosis.

Dijo que las Áreas de Salud serán las responsables de vacunar en los hospitales. Añadió que el ministerio que dirige está abierto para los fabricantes de vacuna y hacer compra de dosis.

Guatemala está instalada en tres compras bilaterales y esperan resultados a la brevedad, pero no puede dar montos ni detalles por los acuerdos de confidencialidad.

Registro de personas

Flores afirmó que “podemos estar tranquilos y seguros” que la persona que se va a vacunar va a corresponder a la que está registrada en el sistema”.

Añadió que los comprendidos en la fase 1 han tenido que pedir un usuario en el Sistema de Información Gerencial de Salud para ingresar y sus datos deben coincidir con el Registro Nacional de las Personas.

Explicó que los trabajadores de Salud todos deben tener Documento Personal de Identificación (DPI) y si lo perdieron tienen el número o una copia.

No pueden publicar listados

En cuanto al listado de personas a vacunarse en esta fase 1, la ministra indicó que los nombres son datos sensibles y cada uno debe autorizar si se publica o no.

En ese sentido, ha publicado periódicamente cuántos médicos, enfermeras y personal de limpieza ha recibido la vacuna.

La funcionaria explicó que si alguien que no corresponde en esta fase 1 pretende vacunarse no va a aparecer su número de DPI porque no pertenece al personal de salud.

“Hemos insistido en los jefes de área y de hospitales que se sancionará penalmente a todos aquellos que intenten falsificar o pasar a una persona por otra”, argumentó la funcionaria.

Añadió que el registro será cuando aparezca el rango de edad en la fase indicada.

Afirmó que la fiscalización es importante por eso acompañan a los servicios de Salud para ver cómo lo están haciendo.

Agregó que velar por el orden es trabajo de todo el personal.

Respecto de las dosis por parte del mecanismo Covax, Flores indicó que aún no hay fecha para la llegada de la vacuna.

La ministra añadió que de inicio se efectuó un cálculo para saber cuántas dosis salían por frasco, pero hay fabricantes que colocaron una y hasta dos dosis más.

Dijo que aún están clarificando cuántos fueron vacunados y que “ha sido complejo obtener los detalles de los vacunados”, pues es difícil manejar el esquema en los hospitales para tener detalles de cantidad de médicos, enfermeras y personal de limpieza, pero que la primera fase ha servido de “ensayo” para saber los pasos a seguir.