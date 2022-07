Salud admite entrega de kits incompletos a pacientes con covid-19: ¿qué medicamentos deberían dar?

El Ministerio de Salud ha asegurado que entrega kits de medicamentos para tratar el covid-19 de manera ambulatoria a los pacientes que salen positivos y sus contactos más cercanos; sin embargo, la realidad es distinta.

El país registra un vertiginoso aumento de contagios de coronavirus y cada vez son más los pacientes que acuden a los centros de hisopados para efectuarse la prueba; sin embargo, tras dar positivo, no reciben los medicamentos adecuados y muchas veces sin recetas o instrucciones.

Según Eliú Mazariegos, director del Sistema Integral de Atención en Salud del Ministerio de Salud, en promedio el costo de estos kits es de Q50.00, pero reconoció durante una citación en el Congreso que tienen denuncias de que no se está entregando completo.

Agregó que desconocen a qué se debe esto, ya que tanto el Ministerio de Salud, como el Programa de Accesibilidad a Medicamentos (Proam), cuyo costo del kit valora entre los Q20 y Q45, y las áreas de Salud tienen recursos para adquirir los medicamentos.

Estos fármacos deben entregarse a cada positivo y a sus contactos más cercanos, pero en un recorrido efectuado por Noticiero Guatevisión y Prensa Libre en dos puestos de hisopados en la ciudad de Guatemala se verificó que no se entrega ni la mitad de lo que la cartera indica.

¿Qué debería traer el kit de medicamentos del Ministerio de Salud?

30 tabletas de ibuprofeno

30 tabletas de aspirina

10 tabletas de Lansoprazol

10 tabletas de loratadina

6 tabletas de Ivermectina

3 tabletas de azitromicina

10 tabletas de vitamina C

10 capsulas de vitamina D

10 capsulas de vitamina E

10 capsulas de Zinc

y ahora Inmunoparivir

¿Qué se está entregando?

Mariscal Zavala

20 tabletas de acetaminofén

10 tabletas de aspirina para niño

10 tabletas de clorfenamina

10 tableras de zinc

10 tabletas de Vitamina D

Parque Central

Ambroxol jarabe

20 tabletas de acetaminofén

10 tabletas de aspirina para niño

10 tabletas de clorfenamina

10 tableras de zinc

10 tabletas de Vitamina D

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) asegura que desde 2020 ha establecido los medicamentos que entregan para el tratamiento ambulatorio de los pacientes leves o asintomáticos.

El IGSS:

40 tabletas de acetaminofén 500 miligramos

Ambroxol jarabe

zinc en jarabe, 2 frascos

10 tabletas de loratadina

20 tabletas de ibuprofeno

15 tabletas de Vitamina C

¿Qué debería llevar el kit de Proam?

40 tabletas de acetaminofén

-2 frascos Ambroxol Clorhidrato

-2 frascos Ambroxol Clorhidrato 10 tabletas desloratadina

15 tabletas masticables de Vitamina C

2 frascos de zinc en jarabe

20 tabletas de ibuprofeno

2 mascarillas quirúrgicas

¿Qué recibe realmente el paciente que le dan en Proam?

10 tabletas de aspirina para niño

20 tabletas de paracetamol

10 tabletas Pluristop clorfeniramina

10 tabletas de Vitamina C

10 tabletas de zinc

“¿Dónde están los fondos?”

Durante una citación a Mazariegos este miércoles con el Grupo Parlamentario de Oposición, diputados como Orlando Blanco criticaron que las personas positivas no estén recibiendo el medicamente que deberían recibir.

Los parlamentarios señalaron falta de control y e incumplimiento a una disposición emitida que podría devenir en sanciones contra las áreas de Salud y del Ministerio, ya que el kit completo “no lo están entregando en ningún lugar”.

Blanco recordó que el año pasado se les asignó dinero suficiente a todas las áreas, incluido Proam, para que cumplieran con la compra de medicamentos y entrega de kits.

“Si el año pasado nos dijeron que estaban abastecidos, dónde está ese medicamento? ¿Por qué no ha llegado a la gente?”, dijo Blanco.

Agregó que otro tema es que la gente que va a hacerse los test está a la intemperie.

“La gente se asolea porque no hay toldos; si llueve, se moja porque no hay toldos. Ya llevamos dos años en ese tema para que la logística mínima esté a disposición. La pobre gente, colegas de ustedes, están con esos trajes herméticos y no tienen ni siquiera un sanitario a dónde ir ni agua (…) Todo eso, dos años después, y con todo el recurso que les hemos dado, es inaudito”, reclamó el diputado.