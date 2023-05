Resuelven a favor de Jonathan Chévez, señalado de lavar dinero, y ahora está cerca de recuperar libertad

Hace ocho años fue detenido Jonathan Chévez, y fue señalado de lavar dinero a estructuras dirigidas por Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti cuando gobernaron el país.

El Ministerio Público (MP) ha vinculado a Chévez en los casos Cooptación del Estado, Transurbano y Bodegón, y por medio de sus abogados ha objetado los señalamientos con acciones legales logrando resoluciones a su favor en dos procesos.

La Corte de Constitucionalidad en febrero pasado resolvió un amparo en favor de Chévez en el que ordena que no sea procesado penalmente por financiamiento electoral no registrado debido a que esa figura delictiva no estaba vigente cuando se consumaron los hechos según las pesquisas de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci).

La semana pasada, el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal cumplió la orden del tribunal constitucional. La Feci pidió a la jueza Segundo Penal, Sara Yoc, reformar el delito y la juzgadora no lo hizo debido a que justificó que la resolución constitucional no lo ordenó. Yoc en esa audiencia dictó libertad a Chévez debido a que era el único delito por el que estaba siendo señalado.

Este lunes 29 de mayo, Chévez acudió a la sala de audiencias del Juzgado de Mayor Riesgo B, con la juzgadora Eva Recinos.

Los abogados defensores pidieron que se otorgara medidas sustitutivas y Recinos le otorgó arresto domiciliario, arraigo, prohibición de comunicarse con coimputados del caso, y caución de Q1 millón, la cual deberá pagar en plazo de 15 días.

Al sindicado le hace falta solventar su situación en el caso.

Lea también: Caso La Línea: exvicepresidenta Roxana Baldetti declara y dice que “verdaderos evasores son de grandes ligas”

Tercer caso

Los abogados defensores de Chévez tienen previsto pedir medidas sustitutivas en el caso El Bodegón, el tercer proceso por el que aún se mantiene en prisión.

En este caso, Chévez fue enviado a juicio en marzo de 2017 por asociación ilícita, contrabando aduanero en delito continuado y alternativamente por el delito de lavado de dinero.