Reo es sorprendido cuando por teléfono celular supuestamente extorsionaba a transportistas

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que se trata del privado de libertad José Jonathan Socop Flores, alias “el Pantera” de 24 años.

Esta millonaria suma exigió a sus víctimas una estructura criminal dedicada a las extorsiones

Socop fue puesto a disposición de un juzgado de turno, por haber sido sorprendido cuando hablaba por teléfono celular y supuestamente extorsionaba a transportistas.

La captura se llevó a cabo con el apoyo del personal del Sistema Penitenciario.

El reo es presunto integrante de una banda delincuencial de imitadores que se dedica a cometer el delito de extorsión en el sur y occidente del país.

El blanco principal de los extorsionistas en la Granja de Rehabilitación Cantel, en Quetzaltenango, son víctimas en el occidente, suroccidente y el departamento de Guatemala, según un reporte de las autoridades en el 2019. Las llamadas también salen de otras cárceles.

En julio de 2019, autoridades allanaron la Granja de Rehabilitación Cantel. Es una cárcel donde en esa oportunidad habían dos mil 263 internos en un espacio diseñado para 625.

El allanamiento permitía buscar objetos de posesión ilícita en cualquier lugar del penal, incluyendo oficinas administrativas. Pero aquello era como buscar una aguja en un pajar, en particular en las “conejeras”, un área con filas interminables de champas, habilitada hace años cuando el edificio principal ya no se dio abasto. Encontraron 200 cargadores para teléfonos celulares, y 11 teléfonos. Los otros 189 no aparecieron.