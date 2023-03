Registro de Ciudadanos niega la inscripción de Manuel Baldizón, quien fue condenado en EE. UU.

La casilla uno de candidatos a diputados por el listado nacional propuesta por el partido político Cambio está vacante, ya que el Registro de Ciudadanos negó la inscripción de su candidato, Manuel Baldizón, por no ser una persona “honrada” ni “idónea”, según explica la resolución.

Entre los fundamentos que explica el órgano electoral para tomar esta decisión, se detalla la sentencia que Baldizón recibió en los Estados Unidos por admitir que cometió el delito de lavado de dinero.

La fiscalía de aquel país logró demostrar que el excandidato presidencial recibió dinero procedente del narcotráfico para su campaña política, por lo que fue condenado a 50 meses de prisión.

La Constitución Política de la República de Guatemala explica en el artículo 113, referente al derecho a optar a empleo o cargos públicos, que “para su otorgamiento no se atenderá más que razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez”.

El Registro de Ciudadanos considera que Baldizón no cumple con los méritos de honradez e idoneidad, debido a que cometió actos contrarios a la ley que fueron demostrados ante una Corte de justicia de los Estados Unidos.

Baldizón abandonó la cárcel antes de tiempo, pero ese no era su único proceso legal, ya que en Guatemala el Ministerio Público (MP) lo investiga por dos casos de aparente corrupción.

El primero es el Caso Odebrecht y el segundo el Caso Transurbano. En los dos expedientes Baldizón goza de arresto domiciliar, lo que le permitió abandonar la cárcel militar Mariscal Zavala, donde guardaba prisión tras ser entregado a la justicia guatemalteca por parte de los Estados Unidos.

Su proclamación

El 11 de enero pasado, Baldizón abandonó la prisión militar y habría comenzado a tener incidencia en las decisiones del partido político Cambio, según denunció en redes sociales Carlos Pineda, de quien se rumoraba sería el candidato presidencial del partid político.

El peso de Baldizón a lo interno de la agrupación habría sido una de las principales causas por las que Pineda abandonó el proyecto, para finalmente postularse como candidato presidencial con la agrupación Prosperidad Ciudadana (PC).

A menos de un mes de haber salido de la cárcel, el pasado 5 de febrero, el partido político Cambio presentó a sus candidatos a cargos de elección popular en su asamblea nacional, en donde Baldizón fue propuesta para la casilla número uno por el listado nacional de candidatos a diputados.

Baldizón era seguido por su hijo Jorge Baldizón en la casilla dos, quien si fue inscrito, quedando vacante la primera posición del listado nacional que propuso la agrupación Cambio.

El trámite

La resolución del Registro de Ciudadanos ya fue notificada al partido político y se encuentra en la página web del Tribunal Supremo Electoral (TSE), y si la agrupación política desea revertir dicha resolución tendrá que presentar un recurso de nulidad.

Este recurso es conocido, discutido y resuelto por el Pleno de magistrados del TSE, quien tendrá que analizar la posible nulidad para confirmar o revertir la decisión que tomó el Registro de Ciudadanos.

Ante una decisión negativa de un recurso de nulidad presentado al TSE, los partidos políticos pueden continuar el trámite con una acción de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y al no obtener un amparo provisional, todavía cabe la apelación ante la Corte de Constitucionalidad (CC), quien tendrá la última palabra.

Comparte condena

Manuel Baldizón no era único candidato a diputado sobre quien pesa una sentencia en los Estados Unidos, quien comparte también una condena internacional es Alfonso Portillo, expresidente, quien busca ser inscrito como candidato a diputado por el partido político Visión con Valores (Viva).

Portillo fue condenado por aceptar un soborno del Gobierno de Taiwán a cambio de reconocer diplomáticamente al país asiático, según quedó confirmado ante una Corte estadounidense.

Según informó el departamento de Comunicación Social del TSE, la solicitud de inscripción de Portillo con el partido Viva, a este sábado 4 de marzo, no había ingresado al Registro de Ciudadanos.

Esta semana el director del Registro de Ciudadano, José Muñoz, informó que han requerido información a entidades nacionales para conocer la situación legal de Baldizón, ya resuelto, y de Portillo, pendiente de resolución.

Manuel Baldizón intentó alcanzar la Presidencia de Guatemala por el desaparecido partido Libertad Democrática Renovada (Líder), que fue cancelado por violar el techo de campaña.

Baldizón enfrenta dos procesos penales por supuesta corrupción y mantiene un arresto domiciliar, pero en uno de los expedientes el MP apeló la medida y busca que el político regresé a prisión para continuar con el proceso penal.

Impugnará decisión

El excandidato presidencial considera que la resolución del Registro de Ciudadanos que no admitió su inscripción como candidato, busca evitar su participación en los comicios porque “Baldizón es querido”, según sus palabras.

“Este es un paso más. Hoy es una resolución la que emite el Registro de Ciudadanos, todo tiene las acciones correspondientes. Mi equipo legal está analizando cada detalle de lo expuesto en esa resolución”, aseguró el político.

El argumento para no permitir su resolución se basa en una sentencia que emitió una Corte de Estados Unidos, que en etapa de juicio encontró culpable a Baldizón del delito de lavado de dinero.

“No podemos estar tomando en consideración una sentencia extranjera, es como si quisiéramos aplicar leyes de otro país dentro de nuestra propia república”, fue uno de los argumentos con los que Baldizón recrimina el no ser inscrito como candidato.

“Yo no he sido vencido en juicio, soy inocente de lo que se me acusa, y cualquier cosa que estuviesen queriendo colocar en una resolución de ese tipo sería tratando de evitar mi participación”, expuso.

Baldizón fue encontrado culpable del delito de lavado de dinero en los Estados Unidos, y en Guatemala mantiene abiertos dos procesos por presunta corrupción.

El primer paso que debe de hacer el político es presentar un recurso de nulidad, pero Baldizón asegura que de llegar a ser necesario llegará hasta las cortes nacionales. “Voy a agotar hasta las últimas instancias para poder estar inscrito”, aseguró.