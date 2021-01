Realizarán 12 exhumaciones más en búsqueda de Cristina Siekavizza

El Ministerio Público (MP) informó este viernes 8 de enero que a partir del lunes 18 de enero se llevarán a cabo otras 12 exhumaciones en el Cementerio de San Miguel Chicaj, Baja Verapaz, para dar con los restos de Cristina Siekavizza, quien está desaparecida desde el 6 de julio de 2011.

El pasado jueves 7 de enero, el MP comenzó diligencias de exhumación en ese cementerio para tratar de dar con Siekavizza.

Estas diligencias continuaron este viernes 8 de enero y fiscales del MP y agentes de la Policía Nacional Civil están en el lugar realizando excavaciones.

Hasta el momento, el MP ha realizado aproximadamente 30 exhumaciones en El Progreso y Baja Verapaz, de las cuales 1 ha sido enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para que analice los restos, pero hasta el momento siguen a la espera de los resultados.

Según el reporte del MP, se cuenta con información de puntos específicos donde se presume pueden estar los restos de Cristina Siekavizza, y que toda esta información ya es de conocimiento del juez contralor del caso.

El caso Siekavizza

El 6 de julio de 2011, Cristina Siekavizza desapareció en su vivienda, ubicada en el condominio Los Manantiales, kilómetro 19.3 de la ruta a San José Pinula; su familia interpuso una denuncia y comenzó un caso que nueve años después no ha sido resuelto.

La desaparición se hace pública el 24 de julio de ese año con una caminata en la avenida de Las Américas, un fin de semana.

En esa primera marcha participó Roberto Barreda, esposo de Siekavizza y quien después desapareció con sus hijos, esa acción lo convirtió en el principal sospechoso del caso hasta el jueves 6 de agosto último cuando falleció por coronavirus.

La investigación del Ministerio Público implicó en el proceso a Beatriz Ofelia de León, madre de Barreda y quien era magistrada de la Corte Suprema de Justicia en julio de 2011, cuando Siekavizza desapareció.

De hecho desde octubre de 2011 la fiscalía cree que Siekavizza está muerta, basada en el testimonio de Olga Petrona Say, la trabajadora de casa particular y quien en principio fue sindicada pero luego pasó a ser testigo. En su declaración, Say aseguró que Barreda mató a golpes a su pareja.

Barreda fue capturado en México el 8 de noviembre de 2013 y luego fue vinculado al proceso penal. Los hijos fueron recuperados y dados en custodia de la familia Siekavizza.

En abril de 2019, durante una reconstrucción de los hechos en la residencia en que desapareció Siekavizza, Barreda sostuvo su inocencia.

En el proceso judicial fueron vinculados amigos de la familia y un investigador privado contratado por Barreda.

Barreda enfermó y murió de covid-19 antes de que pudiera empezar el juicio en su contra, retrasado por la pandemia. Su mamá, Beatriz Ofelia de León, fue beneficiada con un criterio de oportunidad del Tribunal de Mayor Riesgo C y no será enjuiciada.