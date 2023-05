Quién es La Patrona, la mujer capturada en Petén por vínculos con el narcotráfico y un grupo de sicarios

Yenifher Maybellinne Alexandra Herrera Arévalo, alias la Patrona, de 25 años, fue capturada la mañana de este jueves 11 de mayo durante allanamientos contra el narcotráfico que realizaron la Policía Nacional Civil (PNC), el Ministerio Público (MP) y el Ejército de Guatemala en Petén.

El MP y la PNC reportaron que la mañana de este jueves se llevaban a cabo varios cateos en distintos puntos de Petén como parte de una estrategia para el combate al narcotráfico.

Información de la PNC revela que durante los cateos se logró la captura de Yenifher Maybellinne Alexandra Herrera Arévalo, alias la Patrona, a quien vinculan con un cartel de drogas.

Según la información policial, Herrera Arévalo está señalada de asociación ilícita y conspiración para el asesinato.

La Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de la PNC cree que Herrera es líder de una célula del cartel de Sayaxché, que opera en el norte del país

Agrega que el trabajo de la Patrona era coordinar aterrizajes de aeronaves cargadas con cocaína.

Ella y sus cómplices habilitaban pistas ilegales en fincas a donde llegaban las avionetas o jets. Allí descargaban la droga y la movían a territorio mexicano.

Atentado contra candidato

Extraoficialmente se menciona que La Patrona estaría involucrada en un plan para asesinar a un candidato presidencial.

Carlos Pineda, candidato presidencial de Prosperidad Ciudadana, había denunciado el 12 de abril pasado la existencia de un supuesto plan para asesinarlo y ofreció una recompensa para quien lo apoye en la ubicación y captura de los sicarios.

Según el candidato, los sicarios fueron contratados en Petén.

“Me enteré de que ya me mandaron a matar, me enteré de buena fuente y por tres diferentes fuentes genuinas de que contrataron un grupo de sicarios de San Andrés, Petén, liderado por una tal Patrona, de Sayaxché, (…) y los contrataron para que me mataran, yo jamás he tenido enemigos, pero veo que ahora ya los tengo, y eso es porque le estoy tocando el bolsillo de la corrupción a mucha gente poderosa”, dijo Pineda en una publicación en sus redes sociales.

“Pudo haber sido una familia política, pudo haber sido algún candidato político o algún partido corrupto. Y desde ya, como es una propuesta de mi plan de trabajo el ofrecer recompensas desde el Ministerio de Gobernación (…) desde ya lo voy a demostrar, estoy ofreciendo Q300 mil para el que me dé más información y me ayude a capturar a estos sinvergüenzas”, dijo Pineda.

Añadió que ya había presentado denuncia en el MP y dijo que él tenía personas investigando el caso a nivel particular.