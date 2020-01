“Queremos una vida mejor”, el drama de migrantes que se aferran al sueño americano

Mientras Said juega con su hermana Ashley sobre el ardiente concreto de una parte del puente del lado mexicano, Andrés y Elena discuten si cruzan a México por el río Suchiate en lugar de esperar que las autoridades mexicanas abran la frontera, “dicen que más abajo ya no hay militares, tal vez nos metemos y cruzamos, por ellos – sus hijos – me riesgo, ojalá y no nos agarren”, argumentó García.