¿Qué sucede si la PNC lo sorprende en la calle sin mascarilla para prevenir el coronavirus?

El domingo 12 de abril el presidente Alejandro Giammattei anunció nuevas restricciones para contener la pandemia del coronavirus y entre estas están el uso de la mascarilla.

El presidente Alejandro Giammattei explicó este 13 de abril que esas personas recibirán un citatorio para que paguen la multa en el Ministerio de Salud.

Si una persona contagiada de covid-19 es sorprendida en la vía pública sin mascarilla deberá pagar la multa más alta, de Q150 mil, y quien no tenga no tenga la enfermedad pero no use la mascarilla deberá pagar Q7 mil.

Si la persona no cumple con el citatorio y no paga la multa, el Ejecutivo llevará el caso ante la justicia.

Dudas y respuestas

En la tercera medida de observancia general por el bienestar de los habitantes de la República de Guatemala, incluida en las Disposiciones presidenciales en caso de calamidad pública, el gobierno detalla la obligatoriedad del cumplimiento del uso de mascarilla como medida sanitaria por el coronavirus.

Refiere que es obligatorio, para todos los habitantes sin ninguna distinción, el uso de mascarillas con los niveles de protección necesarios en todo espacio público, establecimientos Estatales o públicos, espacio o lugar privado abierto al público, lugares privados de servicios de acceso restringido y en cualquier clase de transporte o tránsito.

En caso de incumplir se considera una infracción y será sancionado con Q7 mil hasta Q150 mil.

A raíz de esta disposición han surgido una serie de dudas sobre en qué momento se debe usar la mascarilla.

Si usted va en su vehículo, solo o acompañado, deberá utilizar la mascarilla. También si se desplaza en otro tipo de vehículo, si va en la calle, en espacios públicos o privados, como parques, o áreas verdes de residenciales.

Las personas que presintomáticas, asintomáticas, pacientes diagnosticados con covid-19 o quienes ya se recuperaron de ese virus, deberán usar obligatoriamente la mascarilla también dentro de sus viviendas.

Hubo capturas

La PNC informó que este lunes, previo a lo dicho por Giammattei, que se registraron dos capturas por no usar mascarilla.

El primer detenido se trata de un hombre que fue detenido en la zona 3 de la capital y el segundo fue en la 15 calle y 6a avenida de la zona 1 de la capital, se trata de un hombre de 49 años que además se desplazaba bajo efectos de licor.

La institución pidió a las familias a solo una persona del hogar salga a la calle a hacer los mandados, como la compra de alimentos, y que no debe ser niño y adultos mayores.

Hizo un llamado a los padres de familia para que también protejan con mascarilla a los niños y que de no ser necesario no los expongan con salir a la calle.

Si usted viaja en su vehículo también debe portar mascarilla.

El Organismo Judicial informó que la aprehensión de una persona tendrá repercusión en sus antecedentes policiacos y antecedentes penales, si en caso haya delito y exista sentencia firme.

Añadió que actualmente hay tres jueces asignados para el Juzgado de Paz Penal y Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos contra el ambiente de Turno para atender casos ingresados.