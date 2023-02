Qué se sabe del caso de un hombre que se hace pasar por electricista en Jutiapa y estafa a los residentes del municipio

Residentes del municipio de Jutiapa denunciaron en las últimas semanas a un hombre por engañarlos al ofrecer supuestos servicios eléctricos.

Las víctimas de las estafas describieron que el hombre era alto, moreno, de complexión fuerte y que regularmente viste con una chumpa azul, casco negro y conduce una motocicleta roja.

A partir de los testimonios de tres vecinos del municipio, el hombre llega a las viviendas y ofrece supuestos servicios eléctricos como instalaciones de suministro o verificación de las instalaciones.

Tres casos de estafas son los que mencionan los vecinos del municipio.

El primero, ocurrido en una localidad de Arrayanas, el estafador contactó con una vecina que requería un nuevo suministro eléctrico.

Cuando llegó a su vivienda, efectuó las supuestas verificaciones y le exigió a la mujer Q600, bajo la excusa de agilizar los supuestos trámites con la distribuidora eléctrica Energuate.

El segundo caso de estafa por parte del hombre fue cuando le cobró Q250 a un residente por haber hecho supuestos arreglos a un problema técnico con relación a las instalaciones de medición del consumo de energía eléctrica.

El último caso de estafa fue documentó en la localidad de Potreríos, Quezada, y el hombre le cobró Q350 a un residente por supuestamente haber “instalado postes” para conectar su servicio eléctrico.

Declaraciones de Energuate

La distribuidora eléctrica Energuate, dado a los casos de estafa mencionados, aseguró que el cobro de sus servicios se lleva a cabo únicamente en sus oficinas y bancos del sistema.

A su vez, alertó a los guatemaltecos de no caer en las estafas y en no pagar a personas no autorizadas por la empresa.