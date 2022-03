Qué dijo el ministro de Gobernación sobre bloqueos por alza al precio de los combustibles, el seguro obligatorio a transportistas y nueva transformación policial

El ministro de Gobernación, Napoleón Barrientos, asistió este lunes 7 de marzo a la conferencia semanal de funcionarios de gobierno en la que habló de los bloqueos de transportistas que rechazan el incremento al precio de los combustibles y además sobre cómo está la situación del seguro obligatorio para transporte colectivo.

Además, habló sobre la creación de un equipo que se encargando del diseño de la estrategia de transformación policial, de cara al 25 aniversario de esta institución.

Primeramente, Barrientos se refirió a varios temas como operativos de control en la ciudad y otros municipios y luego sobre dicha transformación policial y luego fue consultado por periodistas sobre los bloqueos anunciados por transportistas debido al incremento de los precios de los combustibles.

El ministro respondió que con respecto a la amenaza que existe sobre el paro en por los transportistas, lo primero que el Mingob tenía que hacer es un llamado a los transportistas a que no bloqueen.

Explicó que esta alza es producto de la situación económica por los problemas geopolíticos entre Rusia y Ucrania y eso complica el tema de los combustibles y provocan el alza en los precios.

“Hacerles un llamado a que no contribuyan a generar más y deteriorar más la economía del país, un bloqueo en este momento sería catastrófico, no hay ningún motivo para que estén bloqueando en este momento el alza de los combustibles no es un problema del Ejecutivo guatemalteco, no es un problema de Gobierno, no es un problema del presidente, está provocado por una situación geopolítica en la cual no tenemos control”, citó el ministro Barrientos.

Seguro obligatorio a transportistas

El ministro también fue consultado sobre cómo está el proceso de negociación con transportistas que se oponen a la entrada en vigor de del seguro obligatorio para vehículos pesado, de carga, transporte colectivo, taxis y mototaxis – contenido en el Acuerdo Gubernativo 17-2020- y expresó: “En este momento nos encontramos en una prórroga, no hay ningún motivo para que haya ninguna inconformidad, ningún bloqueo aduciendo este tipo de argumento del seguro”, refirió

El Ministerio de Gobernación publicó el 21 de enero el Acuerdo Gubernativo número 9-2022 que contiene la cuarta reforma al acuerdo gubernativo 17-2020 que se refiere al reglamento para la contratación del seguro obligatorio de responsabilidad civil contra terceros del transporte colectivo urbano de pasajeros y de carga, el cual entraba en vigor el 20 de febrero de 2022, y ahora otorgó 6 meses más de plazo con lo cual estaría vigente a partir del 20 de agosto de 2022.

El ministro añadió que en este momento hay una prórroga y hay una mesa de diálogo y la intención, y la instrucción del presidente Alejandro Giammattei, ha sido buscar una mejor salida que no afecte a los guatemaltecos, “entonces no hay ningún motivo para que esto se convierta en un problema o un motivo de bloqueos”, concluyó Barrientos.

Nueva transformación policial

El ministro también se refirió a la implementación de una estrategia para una trasnformación policial en el marco del 25 aniversario de esa institución.

“Me complace manifestarles y comunicarles en esta oportunidad que se ha iniciado, se ha instalado y se ha integrado un equipo que está diseñando la estrategia de transformación policial de cara a los 25 años que la policía cumple en el mes de junio de este año”, dijo Barrientos frentes a los periodistas.

Señaló que en esta transformación se establecerán los lineamientos generales para la planificación y gestión de los procesos de adaptación, modernización y dignificación del talento humano, material tecnológico y educativo de la Policía Nacional Civil.

Reconoció que ha habido un avance importante en materia de formación policial y ha habido un cambio; sin embargo, considera que llegó el momento de diseñar un nuevo futuro en torno a la seguridad y es por eso que de cara a esos 25 años de la PNC se ha integrado diferentes equipos técnicos que diseñen la policía que el país quiere dentro de 25 años.

“Las acciones concretas para esta transformación policial se van a presentar y se van a iniciar en el mes de julio de este año”, afirmó.

El ministro agregó que todo eso es para proteger la vida, la integridad física, la seguridad de las personas y sus bienes y el ejercicio de los derechos y libertades, así como prevenir investigar y combatir el delito.

Estrategia

La estrategia de transformación policial da cumplimiento a lo emanado de la política general de Gobierno 2020 2024 y agregó que durante este proceso de la estrategia de transformación existen diferentes fases y avances y que se estarán realizando mesas de trabajo donde se invitarán a todas las entidades involucradas del gobierno así como diferentes sectores de la sociedad que quieran aportar y que quieran sumar a esta a esta transformación, señaló el ministro.

Citó que hay un convenio con la Universidad de San Carlos en el para el fortalecimiento de profesionalización de la PNC y un convenio con el Ministerio de Defensa de Colombia, específicamente con la Policía Nacional de ese país para dotar de más capacitación a los agentes.

Incremento a los agentes

El ministro tambi´ne dijo que se impulsará reforma a la Academia de Oficiales de PNC policía como parte de estos convenios con la Universidad de San Carlos y la Policía colombiana y que se está haciendo un análisis del de la situación presupuestaria del Ministerio de Gobernación para optimizar esos recursos y en la medida de lo posible hacer un incremento salarial a la escala de oficiales y policías.

Alimentos en las comisarías

Según el ministro Barrientos, en julio próximo se empezará a proporcionar la alimentación a los agentes de por lo menos dos comisarías de la PNC, lo que calificó como un hecho sin precedentes en la historia de la institución.

Añadió que esperan que en los subsiguientes años vaya aumentando la cantidad de comisaría que den este beneficio a los agentes puedan tener sus alimentos dentro del mismo presupuesto del Mingob.