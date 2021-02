¿Pueden funcionarios o sus familias acceder a las vacunas contra el coronavirus antes que el personal de primera línea?

En unas tres semanas se prevé que ingrese el primer lote de 847 mil 200 dosis de vacunas contra el coronavirus, cuya distribución debe ser priorizada por las autoridades de Salud para garantizar que funcionarios y sus familias no se aprovechen de sus cargos para vacunarse primero.

La vocera del Ministerio de Salud, Julia Barrera, dijo que implementaron un sistema de padrón digital para dos subfases de la primera fase de vacunación, con el cual se garantizará que los primeros en ser inmunizados serán quienes están en la primera línea de la lucha contra el coronavirus.

Añadió que los hospitales nacionales, temporales y privados, así como las áreas de Salud ya cuentan con el padrón y deben agregar los datos del personal que trabaja de forma directa con pacientes covid.

Además, los decanos de las facultades de Medicina, la Cruz Roja, Inacif, Conred, Bomberos Municipales, Bomberos Municipales Departamentales, Bomberos Voluntarios, asilos, funerarias, IGSS y el Colegio de Médicos también deben agregar esa información, por lo que no hay posibilidades de que personas que no estén en riesgo latente sean priorizadas, ya que cada institución deberá crear un usuario, con el que asume la responsabilidad de la información que incluya en el padrón.

Barrera dijo que una vez ingresados los datos no se pueden hacer modificaciones y si el caso lo amerita, el responsable debe justificarlo ante las autoridades de Salud.

Samuel Pérez, diputado de Semilla, dijo que el Ministerio de Salud no ha presentado un plan de vacunación completo y que lo “único que se ha hecho es aprobar el visto bueno para el proceso de compra y aún no está claro cómo va a ser la distribución, y la cadena de frío no está definida”.

Agregó que a la fecha no hay claridad a qué grupos de la población se priorizará y la cantidad de personas que será inmunizada; además, dijo que en los acuerdos que se emitan con respecto a la vacunación se deben poner candados para evitar que funcionarios que no estén en la primera línea se aprovechen de sus puestos y accedan al medicamento de forma anticipada.

Carlos Barreda, jefe de bancada de la UNE, señaló el Ministerio de Salud debe dejar “bien claras las restricciones y el orden” de cómo se van a aplicar las vacunas por medio de acuerdos ministeriales.

Barreda considera que las vacunas que llegarán al país son pocas, lo que permitirá llevar un control sobre quienes serán inmunizados. “Esperamos que el Ministerio de Salud ponga los candados y las controles para garantizar que llegue a quienes tenga que llegar”, dijo el parlamentario.

Álvaro Arzú, presidente de la comisión de Derechos Humanos del Congreso, dijo: “El Ministerio de Salud, la Policía e incluso el Ejército son quienes tienen que garantizar que se respeten los procedimientos para que no tengamos problemas de que alguien robe vacunas o venda falsas”.

En tanto, Manuel Conde Orellana, diputado del PAN, coincidió en que el Ministerio de Salud debe ser el ente que garantice que la vacuna llegue a quien corresponda en el tiempo establecido y refirió que “en Guatemala nadie tiene que quedarse sin la vacuna”, y esa es una responsabilidad que recae en sobre la cartera sanitaria.