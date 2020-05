¿Pudo una persona contagiar de coronavirus a 201 más en San Miguel Petapa?

La única información que ha brindado el Ministerio de Salud respecto a que 201 personas que trabajan en una maquila en San Miguel Petapa dieron positivo al covid-19 es que fueron contagiados por una sola persona, pero se desconoce cómo lo determinaron.

El supervisor de la maquila, Francisco Reyes, señaló que no han sido notificados sobre los contagios y según los registros del personal solo 29 están contagiados. Reyes cuestionó la información oficial, asegura que el 12 de mayo cerraron la empresa y la desinfectaron.

“Cómo pueden determinar quién inició y además quién dice que salieron 200 más, no entiendo. Los trabajadores tienen un grupo de WhatsApp y nosotros contactamos con ellos, preguntamos, quién más se había contagiado de las últimas pruebas que hicieron, nosotros tenemos contabilizados 29 personas porque los empleados nos informaron”, explicó Reyes.

Investigación epidemiológica

José Ortíz, epidemiólogo y administrador del Observatorio de Sarscov2/covid-19 de Guatemala, señaló que es poco creíble que una persona infectara a 200 más y que el ministerio de salud debe hacer una investigación epidemiológica para determinar en dónde se contagiaron.

Según Ortíz, lo más factible es hacer una reconstrucción epidemiológica de los 201 trabajadores, para saber en dónde estuvieron y con quienes tuvieron contacto en la última semana.

“Es difícil, ahí lo que ocurrió es que ya llegaron contagiados varios de distintos lugares, es lo más traducible que una persona infecte a 200, nuestro sistema de vigilancia no llega a tanto. Esos 200 trabajadores que dieron positivo hay que averiguar de dónde vienen, es muy probable que se infectaron en sus hogares o en el camino, la persona de la maquila pudo haber infectado gente pero no a 200, eso lo dicen para no aceptar que se generalizó la pandemia y dejarlo concentrado en la maquila pero esto ya se generalizó”, explicó.

Antecedentes

El 12 de mayo pasado, se registró el primer caso dentro de la maquila en San Miguel Petapa, las cifras reportadas por salud aumentaron a 6 y 24 contagios.

El 18 de mayo el alcalde del municipio Mynor Morales, declaró estado de emergencia por el aumento en los contagios. Un día después los positivos eran 44 por lo que el 20 de mayo, 900 trabajadores de la maquila fueron sometidos a la prueba de detección de covid-19, alcanzando 201 casos.