Problemas en base de datos dificulta comprender el comportamiento del coronavirus en Guatemala

Después de 104 días en emergencia por el nuevo coronavirus, las autoridades del Ministerio de Salud reveló que existe un desfase en la recopilación de datos, debido a que los hospitales privados y algunos estatales incumplen con la entrega de la información.

Las inconsistencias en los hospitales privados se observan en la cantidad de pacientes atendidos por coronavirus, fallecidos y pruebas efectuadas, según las autoridades de Salud, por lo que se hace una auditoría.

El diagnóstico del problema está a cargo del Sistema de Información Gerencial de Salud (Sigsa), una instancia del Ministerio que “organiza y coordina entre las dependencias y áreas que la conforman, en lo relativo a la información que procesa el MPSAS en materia de salud”.

Epidemiólogos y matemáticos coinciden en que sin detalle de los casos no se puede estudiar el comportamiento de la pandemia en Guatemala.

Arturo Sánchez López, epidemiólogo, criticó: “Nunca ha habido un sistema para que los hospitales privados informen a Salud Pública de las estadísticas. El gran error es centralizar la emergencia. Prometieron descentralizar pruebas y no lo han logrado. Es un gran desorden y seguro ya perdimos el conteo de los fallecidos por coronavirus”.

“Mientras, hay dudas por las cifras de covid-19 y la prueba de los errores es que el miércoles hubo 279 casos y este jueves 800. Eso no puede ser, porque están enredando la información”, añadió.

Sánchez López hizo ver que el otro problema de datos se da a lo interno, al considerar que el Laboratorio Nacional de Salud no funcionó y debe tener un retraso de tres días de acumulación de pruebas. “Además, hay una inconsistencia porque el día que publican datos incluyen diagnósticos de otros días”, resaltó.

El epidemiólogo José Ortiz señaló que las decisiones de Salud tienen implícita una “estrategia” para encubrir debilidades.

“Hemos notado que el Ministerio de Salud, su estrategia para aumentar el número de pruebas diarias es tomar en cuenta las que el ciudadano paga a través del sector privado, abandonando su responsabilidad el Estado y Gobierno de turno”, criticó.

Ortiz destacó: “Habrá que pedir al Ministerio de Salud que en su reporte diario especifique cuántas hizo el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el Ministerio y los hospitales del sector privado. Ahí veremos lo irresponsables que son y cómo de la bolsa de las personas sale el costo de dichas pruebas, habiendo dinero para realizarlas gratuitamente”.

Anoche, Edwin Asturias, epidemiólogo que dirige la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia Covid-19 (Coprecovid), publicó en redes sociales: “No es posible que los laboratorios privados decidan hacer pruebas para covid-19 y no cumplan con el reporte obligatorio al Ministerio de Salud”.

No es posible que los laboratorios privados decidan hacer pruebas para #COVID19 y no cumplan con el reporte obligatorio al @MinSaludGuate. La batalla contra esta pandemia no puede ganarse si los datos no están al día. Sistemas, responsabilidad y compromiso, imposible sin ellos! pic.twitter.com/fAZftbZ9sf

— Dr. Edwin Asturias (@easturia) June 25, 2020