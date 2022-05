Presidencia publica invitación de Alejandro Giammattei a Cumbre de las Américas, a la que dijo que no asistiría

“No me van a invitar a la cumbre. De todos modos yo mandé a decir que no voy a ir”, dijo el pasado 17 de mayo el presidente Alejandro Giammattei al referirse a la Cumbre de las Américas que se celebrará en junio próximo en Los Ángeles, California; sin embargo, este lunes 23 de mayo la Presidencia de Guatemala publicó que el presidente Joe Biden sí tomó en cuenta al mandatario guatemalteco.

Las declaraciones del mandatario se dieron un día después de que designara por cuatro años más a Consuelo Porras como fiscal general, un hecho que causó reacciones de parte de Washington, dado a que a que el Departamento de Estado la incluyó en una lista de “agentes corruptos”.

“Se lo dije y lo repito al embajador de esa nación (EE. UU.), que este país (Guatemala) podía ser de este tamaño (pequeño), pero que mientras yo fuera presidente, a este país se le respetaba y se le respeta la soberanía”, afirmó en esa oportunidad el presidente durante un acto público.

Sin embargo, en un mensaje publicado en inglés y con la carta de invitación adjunta, el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Kevin López Oliva resaltó las razones por las cuales Giammattei fue invitado a ese evento, del cual ya fueron excluidas.

“@POTUS invitó a @DrGiammattei a la IX Cumbre de las Américas, subrayando nuestros valores democráticos compartidos que nos unen y destacando el compromiso de @GuatemalaGob con la prosperidad económica, la seguridad, los derechos humanos y la dignidad de los pueblos de la región”, dice el mensaje publicado por López Oliva.

Se consultó a Presidencia sobre que si luego de haber recibido la invitación a la Cumbre de las Américas la opinión del mandatario seguiría siendo la misma de no asistir y respondieron que de momento la información oficial es la que se colocó en un comunicado.

“El presidente de la República Alejandro Giammattei fue invitado por su homólogo estadounidense Joe Biden para asistir a la Cumbre de las Américas, en reconocimiento a los valores democráticos del país”, dice el comunicado publicado por el Gobierno.

Agrega que “mediante una carta firmada por el gobernante de los Estados Unidos de América, se destaca que el gobierno está comprometido con la prosperidad económica, seguridad, derechos humanos y dignidad de la población, lo que motivó la convocatoria a dicho cónclave”.

La carta firmada por Biden y dirigida a Giammattei señala que:

“Es un placer invitarle a Los Ángeles, California, del 8 al 10 de junio de 2022 para la Novena Cumbre de las Américas, donde los jefes de Estado y de Gobierno del hemisferio elegidos democráticamente avanzarán en nuestra meta compartida de Construir un futuro sostenible, resiliente y equitativo para nuestro hemisferio”.

Agrega: “esta convocatoria de los líderes de nuestra región subraya lo que, como región, nos une: nuestro compromiso con la prosperidad económica, la seguridad, los derechos humanos y la dignidad de los pueblos del Hemisferio Occidental. Juntos, en Los Ángeles, abordaremos nuestros mayores desafíos y oportunidades, incluso con respecto al cambio climático, la seguridad de la salud y el crecimiento y la recuperación equitativos”.

El documento agrega que “he encomendado al exsenador Christopher Dodd ya la exrepresentante Debbie Mucarsel-Powell que sean mis asesores especiales para la Cumbre de las Américas y lideren mis esfuerzos en la Cumbre. A medida que nos acercamos a junio, espero que escuche a mis asesores especiales y mi equipo con detalles adicionales sobre la Cumbre”.

Concluye diciendo que “confío en que esta IX Cumbre de las Américas será una oportunidad para avanzar en los mayores desafíos de nuestra región y trabajar juntos hacia nuestras metas compartidas. Espero su participación y darle la bienvenida en la hermosa ciudad de Los Ángeles este junio”.

.@POTUS invited @DrGiammattei to the Ninth Summit of the Americas, underscoring our shared democratic values that bind us together and highlighting the commitment of the @GuatemalaGob towards economic prosperity, security, human rights, and dignity for the people in the region. pic.twitter.com/IaDaGlT9Qw

