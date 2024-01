Presentan a los viceministros de Gobernación que acompañarán a Francisco Jiménez

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, presentó este 15 de enero a cuatro de los cinco viceministros que lo acompañarán durante su gestión y dio detalles de algunas acciones que tomará al frente de la cartera y también se refirió al presupuesto asignado.

Los nuevos viceministros son:

Claudia Palencia, Primera Viceministra de Seguridad

Felipe Sánchez, Segundo Viceministro Administrativo

William Cameros, Cuarto Viceministro de las Tecnologías

Werner Ovalle, Quinto Viceministro Antinarcótico

Jiménez comentó que faltaba elegir a otro viceministro para el equipo, que sería el de prevención, pero que en los siguientes días se informaría.

Se le consultó si ya se tenía nombre del designado, pero afirmó que por el momento se encuentran en evaluación.

Jiménez dijo que la presentación de los viceministros es el banderazo de salida del trabajo ese ministerio y que estos están en la dinámica de los compromisos que el nuevo gobierno ha hecho a la población en los diferentes temas que competen, al desarrollo de las tareas específicas que tienen que ver particularmente con los 100 días de gobierno.

Afirmó que el trabajo en la cartera es duro y arduo y que el presidente Bernardo Arévalo les ha asignado que este esté enmarcado dentro de la propuesta que él ha hecho en campaña y la propuesta que está en Programa de Gobierno con respecto a los temas de seguridad y particularmente sobre los temas de los 100 días, de los cuales hemos hecho una priorización.

“Efectivamente, es importante señalar que hay una acción coordinada entre la perspectiva de los del programa del gobierno y las acciones que vamos a poner en marcha en el Ministerio de Gobernación”, afirmó Jiménez.

Tres puntos prioritarios

El nuevo ministro de Gobernación señaló que quiere enviar un mensaje a sus viceministros, la fuerza policial, y todas las dependencias de la cartera y es que hay tres puntos del funcionamiento del Mingob que no se pueden perder de vista.

1. Corrupción

“El tema que no podemos ser tolerantes a la corrupción, el pueblo de Guatemala ha optado por una alternativa precisamente en esa lógica, por lo tanto introduciremos una serie de procesos que nos permitan hacer frente a este flagelo que ha tenido el Estado en los últimos años”, dijo Jiménez.

2. Derechos humanos

El funcionario dijo que otra cuestión muy importante para ellos y para él en particular, es que seguridad es igual derechos humanos.

“No hay una contradicción entre proporcionar seguridad y hacer un esfuerzo para que los ciudadanos, todos y todas los ciudadanos, sean personas que puedan ejercer sus derechos humanos”, expresó el ministro.

3. Optimización de recursos

El tercer punto al que se refirió el ministro de Gobernación es la maximización de los recursos de la institución.

Expresó que no solo son recursos financieros, sino que de infraestructura, movilidad, vehículos.

“Todo lo que son los recursos del ministerio vamos a entrar en un proceso de identificación de los puntos en los cuales creemos que debemos de maximizarlos y los cuales donde podemos hacer ahorros vamos a hacerlo. La idea fundamentales identificar aquellos puntos donde hay gastos que probablemente podrían no ser necesarios y nos permitan Tener fondos para el tema de la seguridad”, aseguró el funcionario.

Dijo que tomarán una frase de uso frecuente para implementar en dicha cartera que será: no hay mañana, la seguridad es hoy.

Análisis

Jiménez dijo que esta semana él y su equipo harán un análisis para determinar las capacidades institucionales que tienen para responder a las a los riesgos y amenazas de la seguridad, como son la extorsión y otra serie de delitos que están afectando a la población, qué capacidad tienen para responder y agregó que van a proponer planes concretos para abordar diversos temas.

El funcionario dijo que un punto fundamental del gobierno del presidente Arévalo es el respeto a los derechos humanos y que terminará la imposición de límite al ejercicio de la libertad de expresión.

Retos

Se le preguntó a Jiménez cuáles eran los retos de la cartera de Gobernación y dijo que la seguridad no solo son los hechos delictivos, sino que son la capacidad que el Estado tiene de responder a esos hechos delictivos.

“No está por demás y ustedes lo saben muy bien que el delito de mayor impacto a la sociedad guatemalteca es la extorsión, y ese es un tema fundamental que nosotros vamos a enfrentar, pero también no solo es, vuelvo a insistir, el delito sino que la manera cómo el Estado se articula en torno precisamente a hacer frente a estos hechos”, comentó Jiménez..

Institucionalidad debilitada

A criterio del funcionario uno de los grandes problemas que hay en Guatemala en los últimos años es que la institucionalidad de seguridad se ha venido debilitando, no solo en términos de asignación de presupuesto, sino que también “en una orientación equivocada de las tareas de la seguridad hacia aspectos que tienen que ver, y hay que señalarlo con contundencia, que tienen que ver con ejercicios corruptos dentro de la institucionalidad y ese esfuerzo se canaliza hacia otra dirección”, dijo.

“Por lo tanto, yo diría que la combinación del problema más importante de la seguridad es precisamente los delitos de mayor impacto como la extorsión y otros delitos más, pero también es la manera como la institucionalidad no ha sabido responder. Nuestra propuesta es precisamente tratar de relacionar esos dos aspectos” afirmó el nuevo ministro de Gobernación.

Afirmó que por el momento él no ha tomado la iniciativa de hablar con la señora fiscal, Consuelo Porras y que de igual manera ella no ha tomado la iniciativa para reunirse y hablar del trabajo que hay que hacer.

“Nuestro trabajo es efectivamente ser parte del sistema que procure el cumplimiento de la ley. Por lo tanto, si una persona no cumple la ley o una persona comete delitos, se debe de ser contundente aplicando la ley” refirió el funcionario.

Presupuesto

Se le consultó al ministro si el presupuesto que tendrán para este año será suficiente para llevar a cabo su trabajo y respondió que uno de los objetivos en el área administrativa, financiera y el viceministro encargado “tendrá una tarea muy dura de trabajo en estas dos semanas porque tenemos que hacer un de un análisis detallado del presupuesto en términos de nuestras prioridades. Como ustedes saben, el presupuesto que se aprobó es aquel que fue diseñado para el ejercicio 2023”.

“Todos los presupuestos de todas las carteras se diseñan en función de prioridades, por lo tanto tenemos que entender cuáles fueron las prioridades de Gobernación en el ejercicio fiscal 2023, ver si coinciden con las nuestras y si no coinciden tenemos que hacer los ajustes presupuestarios siguiendo obviamente las normas de ley que nos permitan hacer ese reajuste” afirmó el ministro.

Añadió que es probable que algunos puntos no puedan financiarlos totalmente, porque no coincide o no encontrarán una forma de hacer un ajuste presupuestario.

“La idea fundamentalmente es: tenemos que contar con la plata que hay, no podemos esperar más. Si se lograra algo más, pues obviamente sería fantástico. Pero esa plata que hay tenemos que maximizarla”, señaló Jiménez.