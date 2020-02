Postuladora desafía a la CC y pide al Congreso elegir a magistrados

A pesar de que el trabajo de la comisión no ha sido señalado, Serrano defiende las labores de la postuladora que preside y considera que han sido transparente en su actuar; además, señaló que si hay algún señalamiento concreto debe individualizarse al comisionado y no generalizar a la postuladora.

La postuladora, con el voto favorable de 31 comisionados, aprobó este 27 de febrero adherirse como tercero interesado en el amparo provisional otorgado al MP por la Corte de Constitucionalidad (CC) para que el Congreso suspenda la elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de Apelaciones, y, según Serrano, alentarán a que el Legislativo proceda a elegir a los funcionarios judiciales.

“No vamos a impugnar concretamente la elección, pero sí proporcionar toda la información que consta en la Comisión. Como terceros interesados sería a favor de que sean elegidas cuanto antes las Cortes”, señaló Serrano, quien también es ector de la Universidad Mesoamericana.

“En la justicia hay que proceder con pruebas y no con presunciones. El Congreso está en un limbo, qué tiene que hacer el Congreso, cómo lo tiene que hacer, en qué tiempos, cuándo puede hacer su trabajo, definitivamente es algo, no fijaron plazo, es una situación de incertidumbre que en realidad no ayuda para el mejoramiento de las instituciones y de Guatemala”, agregó Serrano.

La Comisión conformó una comisión de cinco profesionales para prestar un informe circunstanciado a la Corte de Constitucionalidad, la cual está integrada por Mario García, decano de la facultad de Derecho de la Universidad Rural; Luis Aragón Solé, decano de la facultad de Derecho de la Universidad San Pablo; Mynor Domínguez, representante del Colegio de Abogados; Edwin Ruano, representante de la Asamblea de Magistrados y Dixon Diaz, representante de la Asamblea de Magistrados.