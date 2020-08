Coronavirus: Por qué en Jalapa hay pocos casos positivos

Según datos del Ministerio de Salud y del Laboratorio Nacional de Salud en Jalapa, el departamento tiene 163 casos positivos de covid-19 acumulados, 123 en Jalapa, 13 en San Pedro Pinula, 3 en San Martín Jilotepeque, 17 en Mataquescuintla, 5 en Monjas, 2 en San Carlos Alzatate, y San Manuel Chaparrón aún no tiene casos.

Hasta el momento, hay 103 personas recuperadas, 55 casos activos y 5 personas fallecidas.

Las estadísticas son bajas si las comparamos con los 400 mil habitantes que tiene el departamento.

Ante la incertidumbre, un equipo de Guatevision y Prensa Libre viajó a 100 kilómetros de la capital. Al llegar a Jalapa, las primeras imágenes que se lograron captar fueron las de pocas personas en la calle, todos con mascarilla puesta y un mercado temporal afuera del salón municipal como pocos en el país.

Son 116 puestos de ventas con distanciamiento social que fueron habilitados por la Municipalidad hace aproximadamente un mes.

“Trajeron para acá a los vendedores informales del mercado para evitar las aglomeraciones y con el distanciamiento social”, dijo una de las vendedoras.

Cada venta está colocada a tres metros de distancia para evitar aglomeraciones y posibles contagios del nuevo coronavirus. Sin embargo, como muchos comerciantes en al país, ellos también se han visto afectados.

“También afecta la economía porque mucha gente no tiene trabajo, entonces no vienen porque también dinero no hay”, dijo Keylin Salazar, vendedora del mercado.