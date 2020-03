¿Por qué el presidente Alejandro Giammattei se hizo prueba de coronavirus?

El presidente Alejandro Giammattei informó que se hizo pruebas para descartar sí se contagió del nuevo coronavirus, ya que estuvo en contacto con personas que dieron positivo a la pandemia.

Añadió también que han descartado más de 500 personas que no se han infectado, pese a que han estado en contacto con personas que dieron positivo. Giammattei para ejemplificar los casos resaltó que él no se ha contagiado y estuvo cerca de dos personas que si dieron positivo.

“Yo fue uno de ellos, yo soy uno de esos de más de 500 que le han hecho hisopado, porque he estado en contacto con gente que ha resultado con coronavirus. Dos casos que han estado cerca, digamos en reuniones y me tuvieron que hacer el examen y no es nada agradable. Di negativo y seguimos trabajando”, indicó el mandatario.

Asimismo, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) indicó que el presidente tuvo contacto con el paciente 21, quien es un hombre de 54 años de la ciudad capital y se contagió porque estuvo en contacto con un paciente positivo.

Sin embargo, no se conoce quien es el segundo paciente con quien dijo el mandatario haber tenido contacto. Además, la cartera de Salud informó que el pasado 24 de marzo, el mandatario se realizó la prueba.

Durante el mensaje a la nación que dio Giammattei también indicó que más de 1 mil 300 personas están en cuarentena, quienes están bajo monitoreo por el personal de Salud para hacerle los análisis cuando presenten síntomas.