PNC hace detenciones por violar toque de queda pese a dudas sobre estado de Calamidad,

La vigencia del estado de calamidad es cuestionada por profesionales del derecho, quienes sostienen que el mismo ya no está vigente debido a que no fue aprobado por el Congreso en los tres días posteriores a que el Ejecutivo lo decretó. No obstante, el gobierno insiste en que está vigente, ya que no ha sido improbado por los parlamentarios.

Oswaldo Samayoa, del Centro de Estudios de Guatemala (CEG), considera que las personas detenidas deben ser puestas en inmediata libertad, ya que no hay fundamento de derecho que haga valer el toque de queda.

“La libertad no puede ser coartada. La PNC tiene que asumir su rol y no hacer detenciones bajo mandatos ilegales. Las familias de las personas detenidas tienen la garantía de la exhibición personal, que los protege en caso de detenciones ilegales o arbitrarias”, dijo Samayoa.

Por su parte, Francisco Quezada, del Centro de Investigaciones Económicas (Cien), considera que el silencio del Congreso no puede implicar la anulación del estado de calamidad, ya que para esto se requiere que los congresistas lo aprueben.

“El estado de excepción continúa. El único que puede detenerlo es el Congreso, pero si no lo detiene, el silencio no es facultad de detenerlo”, afirma Quezada. Por tal motivo, considera que las personas no deben arriesgarse a permanecer en vía pública luego de las 22 horas.