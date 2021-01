Partido UCN es cancelado por anomalías en financiamiento

La Fiscalía de Delitos Electorales del MP solicitó la cancelación de la personería jurídica del partido político Unión del Cambio Nacional (UCN), cuyo principal líder Mario Estrada se encuentra detenido en Estados Unidos, porque en la campaña 2015 la UCN no reportó aproximadamente Q15 millones.

Rafael Curruchiche, de la Fiscalía de Delitos Electorales del MP, informó este miércoles 6 de enero que en su momento recibieron la denuncia que presentó el Tribunal Supremo Electoral (TSE), derivado de que el Departamento de Auditoría Electoral de esa entidad le hizo una auditoría financiera al partido político Unión del Cambio Nacional (UCN) entre el 1 de enero del 2014 y el 31 de diciembre del 2015.

Dijo que la denuncia fue enviada a dicha fiscalía y que mediante orden judicial se requirió información financiera y bancaria de la cuenta de gastos permanentes y de campaña electoral del 2015 de la UCN.

Dijo que en los hallazgos de relevancia penal que constan en el examen especial de auditoría, fueron cinco los hallazgos de investigación penal que la fiscalía ha tomado en cuenta para solicitar al TSE que cancele la personería jurídica de la UCN.

Los 5 hallazgos

Gastos realizados con fondo de financiamiento público del período del 2014 sin documentos de respaldo Financiamiento para gastos el día de la elección 2015, primera vuelta, no reportado. Gastos realizados con fondos de la cuota de financiamiento público del periodo 2015 y privado sin documentos de respaldo. Financiamiento para gastos de campaña electoral 2015 no reportado. Recibos de ingresos dinerarios sin autorización de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT)

Curruchiche dijo que esos cinco hallazgos son los que el MP ha podido sustentar y derivado de ello se les trasladó a los magistrados del TSE la solicitud para que se cancele la personería jurídica de UCN.

Señaló que en la campaña 2015 la UCN no reportó aproximadamente Q15 millones que se gastó el 6 de septiembre del 2015 en la primera vuelta de las Elecciones Generales y no obstante que la organización política presentó a la Fiscalía de Delitos Electorales algunos documentos, recibos, no sustentó de forma creíble los gastos.

Según el MP, la investigación estableció que las cuentas de gastos permanentes y de campaña electoral 2015 fueron utilizadas por el partido político para realizar pagos, depósitos y transferencia a personas particulares y empresas comerciales de relevancia penal, lo cual permite concluir que se utilizó de forma dolosa la constitución de la personalidad jurídica del partido político UCN para fines y objetivos distintos para los que fue constituido.

