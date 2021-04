Pesquisidores acuerdan pedir informe sobre inmunidad de Porras a la CC

La comisión pesquisidora del Congreso de la República acordó este lunes pedir a la Corte de Constitucionalidad (CC) un informe sobre la situación de la inmunidad de la magistrada electa Gloria Porras y el magistrado Francisco de Mata Vela. Los diputados buscan determinar cómo proceder con la solicitud de retiro de antejuicio de ambos jueces. Según Mario Taracena, congresista de la UNE y presidente de la comisión, la CC tendrá un plazo de ocho días para enviar una respuesta.

Entre los cinco integrantes de la comisión existe un desacuerdo sobre el estatus de la inmunidad de ambos togados. Por un lado, Taracena afirma que Porras aún mantiene su derecho de antejuicio.

“Ella no es un ciudadano común y corriente, está electa, no ha tomado posesión, pero no es una cuestión de mandarla a los tribunales, hay que tener cuidado con eso”, dijo.