Periodista Jose Rubén Zamora justifica que dinero por el cual es señalado de cuatro delitos es lícito

El periodista y presidente de elPeriódico, Jose Rubén Zamora Marroquín, rindió este lunes 8 de agosto su primera declaración, luego de que fuera detenido bajo los cargos de lavado de dinero, conspiración, tráfico de influencias y chantaje, en un caso en el que el Ministerio Público (MP) lo acusa de haber intentado blanquear Q300 mil, fondos que, según el señalado, fueron retirados de la banca nacional en un procedimiento legal.

En la diligencia de este lunes, el MP presentó los Q300 mil en efectivo, que supuestamente Zamora habría entregado a la persona que lo denunció, para que este a su vez le diera a cambio un cheque de una empresa y así se pudiera bancarizar los fondos.

Zamora fue denunciado por Ronald García Navarijo, un empresario vinculado en dos casos de corrupción: uno denominado Arca y el otro Bantrab Elgin, una estructura que, según el MP y la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), hicieron una serie de operaciones para estafar a dicho banco.

Como parte de esos procesos, el MP logró que se embargaran más de Q30 millones de García Navarijo, quien no acudió a la audiencia de primera declaración de Zamora, debido a que dijo que tenía temor a represalias, por lo que por medio de memorial solicitó que Raúl Falla, abogado de la Fundación contra el Terrorismo sea su mandatario durante el proceso.

Durante su declaración, Zamora le dijo al juez que los fondos por los cuales se le acusa son de origen lícito y que gestionará con las personas que los aportaron para que lleguen a testificar en el caso, pues son empresarios reconocidos que retiraron el dinero de un bando del sistema para entregárselo en efectivo.

“Esos 300 -mil- son de gente prestigiosa, hoy me voy a reservar el nombre, pero van a venir a declarar, son empresarios destacados, honestos, que sacaron de la banca nacional el dinero y lo hicieron efectivo y me lo entregaron”, dijo en su declaración Zamora Marroquín.

Zamora agregó durante su declaración que los Q300 mil por los cuales se le acusa “no tienen origen ilícito, son de empresas lícitas y hoy quisiera suplicar comprensión en el sentido de que tengo que consultarles a ellos -empresarios-, y estoy seguro de que se van a presentar aquí y le va a enseñar a usted -al juez- la documentación el dinero lícito de empresas de las más series y grandes de Guatemala”.

Cómo conoció a García Navarijo

De acuerdo con Zamora, su relación con Ronald García Navarijo comenzó en 2004, cuando él y otros dos funcionarios lo buscaron para solicitarle apoyo para resolver un conflicto en la entidad bancaria a la que representaban.

“Conocí a Ronal junto a dos funcionarios que llegaron a buscarme a elPeriódico en 2004. Tenían una crisis porque aparentemente querían nombrar una directiva política -en Bantrab- y los apoyé los más posible y lograron revertir cambios que ellos consideraban delicados para el banco, y a raíz de eso comenzamos una relación comercial, nos compraban publicidad y como parte del complemento de publicidad les dábamos conferencia mensuales de columnistas (…) y mí me pedían dos veces al año la presentación de escenarios económicos, políticos, sociales y políticas monetarias, cambiarías y crediticias”, señaló Zamora.

Recordó que “yo fui detenido ilegalmente en la zona 10 y me tomaron como muerto en Tecpán y los bomberos me llevaron y tuvo la referencia Ronal y los otros dos funcionarios y elPeriódico en donar una ambulancia a los bomberos de Tecpán y de equipar la sala de emergencia del hospital de Chimaltenango”.

Agregó que impulsó la iniciativa Guatefuturo por medio de la cual gestionaban maestrías y doctorados en varias universidades, donde seis bancos, entre ellos Bantrab, aportaron US$250 mil; además, otras dos empresas donaron US1.6 millones.

Visita no comercial

Zamora contó al juez que García Navarijo le hizo una visita que no era específicamente de negocios, sino para contarle como la única empresa que le genera ingresos enfrentaba obstáculos para comercializar unos balones de futbol que serían donados a la Selección Nacional.

“Él tuvo (Ronal) una visita no comercial. Me fue a ver porque en su empresa representan artículos deportivos y, entre otros, tenía las pelotas oficiales que se van a usar en -el mundial de- Qatar, y que esas son alemanas y la empresa alemana decidió patrocinar a la selección de Guatemala, dándole mil 500 pelotas anuales durante 5 años para que la selección se entrene, pero -le dijo- que el señor Gerardo Aguirre les estaba cobrando para aceptar la donación US$450 mil. Ahí me contó que tenía esa empresa y que estaba a mi disposición”, agregó Zamora.

Añadió que “le había contado que en los diferentes gobiernos hay gente que apoya a elPeriódico y lo estima mucho, pero no quiere verse vinculada, no quiere tener una relación comercial porque sufre consecuencias, hay gente que compra publicidad y no saca los anuncios. En el gobierno de Sandra y Álvaro Colón, de -Alfonso- Portillo o de Otto Pérez y ahora con el señor -Alejandro- Giammattei, entonces buscan diferentes esquemas; por ejemplo, gente que me hace aportes arriba de US$80 mil, logré que una fundación, la más prestigiosa de periodismo del mundo, ellos reciben arriba de US$100 mil de donaciones de guatemaltecos, cobran 4 % de administración, por esa vía logramos pasar de diciembre a enero y logramos pasar el mes de Semana Santa.

“Yo no suelo depositar efectivo en mis cuentas personales ni en las de elPeriódico y Ronal me dijo que cualquier cosa que te pase como esa, sin comisión y sin consideración podés contar con el servicio que te puedo dar, no es ningún chantaje, él me lo ofreció a mí como en un caso extremo, este caso fue extremo porque el bono 14 para elPeriódico es como un Himalaya financiero”.

Finanzas decaen por presiones

El periodista además dijo que las finanzas del medio se han visto afectadas por presiones políticas, pero que a pesar de eso han logrado salir adelante.

“Le quiero contar que hasta la primera quincena de enero de este año nunca nos habíamos atrasado en los pagos. Al 31 de diciembre, esos 12 meses facturamos 67 millones, en 2015, con el boicot de Otto Pérez, nos bajó de 67 a 30 -millones-, llegué a 30 -millones- en el gobierno de Giammattei, y seguimos con costos de 30 y nos bajaron el año pasado a 21 y este año tenía que conseguir 8.5 millones con reinversiones de publicidad que siempre he hecho desde que nació elPeriódico”, continuó en su declaración.

“Se trata de un artificio”

Además, la fiscal de la Feci, Samari Gómez, dijo en su declaración que “no se trata de una cuestión de revelación de información como se le ha hecho creer a usted -juez- para tratar de sorprenderlo en su buena fe, sino que se trata de un artificio que fue elaborado, toda vez que la persona que me denunció en varias ocasiones solicitó la devolución de ciertos fondos que se encuentran inmovilizados”, por estar vinculados a varios casos de corrupción.

Surgen otros nombres

El Ministerio Público aseguró que pretende acusar de lavado de dinero a otro periodista, a un editor literario y a un politólogo, según detalló durante la audiencia en contra de Zamora Marroquín.

La fiscal del Ministerio Público Cinthia Monterroso indicó durante su intervención en la audiencia que buscará acusar penalmente al periodista Juan Luis Font, al editor Raúl Figueroa Sarti y al politólogo Philipp Chicola.

Monterroso vinculó a los tres a una investigación denominada “Arca” y mostró una presentación en la que exhibió fotos de los tres con la palabra “impunidad”.

De acuerdo con la fiscal, Font, Figueroa Sarti y Chicola serán denunciados por “lavado de dinero y otros activos” en el Banco de los Trabajadores, una entidad de carácter privado pero con un porcentaje de capital estatal.

Las palabras de Monterroso se registraron durante la primera declaración del periodista Jose Rubén Zamora Marroquín, presidente del diario elPeriódico, uno de los principales críticos del Gobierno que preside Alejandro Giammattei y también de la fiscal general, Consuelo Porras.

Font fue director de elPeriódico y tuvo que dejar el país debido a “acusaciones espurias”, según denunció en su momento, mientras continuaba al frente del medio Con Criterio.

Figueroa Sarti es editor y productor literario, además de ser durante mucho tiempo el organizador de la Feria Internacional del Libro en Guatemala. Por su parte, Chicola ha sido analista político en diversos medios.

Font, Figueroa Sarti y Chicola han sido críticos también del Gobierno de Giammattei, pero de igual forma de las Administraciones anteriores al mando de Jimmy Morales (2016-2020) y de Otto Pérez Molina (2012-2015).

Lo advirtió

Zamora Marroquín había advertido en 2021 que Giammattei y la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, intentarían fabricar un caso en su contra para callar las investigaciones de su medio.

La detención de Zamora Marroquín tuvo lugar 5 días después de que fueran publicadas fuertes críticas por corrupción contra Giammattei y exfuncionarios que conforman su círculo más cercano.

Porras y el fiscal a cargo del caso, Rafael Curruchiche, fueron sancionados en el último año por Estados Unidos bajo acusaciones de corrupción en sus respectivos cargos.

El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, António Guterres, dijo el martes pasado estar “preocupado” por el arresto de Zamora Marroquín, así como por las acciones legales que el Gobierno de ese país ha emprendido contra sus propios funcionarios de Justicia.