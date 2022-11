Pantera en Mixco: Diprona da más detalles del video del supuesto felino y qué plan sigue en marcha

Equipos de distintas instituciones detuvieron los recorridos en búsqueda de una pantera, por motivos de seguridad, esto luego de que la Municipalidad de Mixco confirmara el avistamiento del felino el 16 de noviembre pasado.

“Preliminar. Ya fue localizada la pantera para que se tomen las acciones pertinentes y se haga su traslado”, fue el primer aviso que emitió Mynor Espinoza, portavoz de la comuna mixqueña tres días atrás.

El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) aún está verificando la veracidad del video que circuló en las redes sociales y se indicó que por lo pronto, ningún miembro del equipo ha confirmado haber visto al animal.

En declaraciones recientes, Soledad Estrada, representante de la Municipalidad de Mixco, también dijo que ninguno de los trabajadores de la comuna observaron a la pantera, aunque el portavoz de la comuna Mixco así lo había confirmado.

Ante la alerta del supuesto avistamiento de la pantera, además de hacer recorridos en distintas áreas de Mixco, como El Naranjo, en la zona 4 del municipio, las instituciones siguieron una ruta para establecer el origen de un video en el que se observa a un animal adentrándose en la vegetación.

Más detalles del video

Para este viernes 18 de noviembre, el inspector César Mateo, indicó que en esa línea, la División de Protección a la Naturaleza (Diprona) de la Policía Nacional Civil (PNC), ubicó al posible autor del video y comunicó que la grabación no parece ser reciente.

“Ellos lograron ubicar a una persona que trabaja cerca de allí, en unas bodegas, quien supuestamente grabó el video. Ellos revisaron el teléfono y aparece que el video se grabó varios días atrás, pero empezó a salir a la luz porque lo compartió con unos amigos. Él asegura que es auténtico”, dijo Mateo, sobre lo que investigaron los agentes.

De acuerdo al informe de Diprona, al cual se tuvo acceso, el video tiene registro con fecha 4 de noviembre de este año.

Los recorridos en campo se detuvieron por motivos de seguridad del personal, pero el monitoreo continúa, especificó. “Están en espera de un avistamiento. En caso eso suceda inmediatamente se hará la búsqueda a través de los equipos especializados”, añadió Mateo.

El Conap confirmó la versión de Diprona y comunicó que sí se utilizaron drones, pero solo durante el primer día, pues debido a la cobertura forestal sería muy difícil poder observar al animal, en caso sí estuviera merodeando.

Según el Conap, aún no se puede establecer si la versión del posible avistamiento de una pantera es certero. De igual manera, la institución emitió una serie de recomendaciones para prevenir a los vecinos, como no entrar al bosque, no acercarse a querer tomar fotos o videos y reportar cualquier aviso a los teléfonos institucionales.

Respecto a otro video, en el que supuestamente se observa a un animal caminando en un calle, el Conap indicó que se está en proceso de verificación y determinar cuál es su origen.