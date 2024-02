Padres exigen justicia por muerte de su hija de un año

Rodeado de flores blancas se observa el féretro con los restos de Samara Nicolle Barrera Gómez, una bebé de un año y un mes que fue encontrada sin vida envuelta entre sábanas en su vivienda, en la zona 10 de Mixco, un hecho por el cual los padres de la menor exigen justicia.

De acuerdo con Enrique Barrera, padre de Samara Nicolle, la bebé estaba a cargo de una niñera cuando ocurrieron los hechos.

Recuerda que salió junto a su esposa a hacer unas compras a eso de las 10 de la mañana del 21 de febrero.

“A las 11:45 recibe una llamada mi esposa del teléfono de la casa, donde la niñera decía que la niña estaba envuelta en ponchos y que no respiraba. Mi esposa se alteró”, dijo Barrera.

“Ingreso a mi casa y estaba la Policía ya adentro. La niñera tenía a la bebé en sus piernas y le dije qué pasó con mi nena, luego llegaron los paramédicos, la ponemos en el piso para que se le dé el oxígeno respectivo; sin embargo, me dijeron que ´ya no se puede hacer nada´”, agregó Barrera.

Visiblemente afectado, el padre de Samara continúa con su relato. “Me comentaban ellos (los paramédicos) que ella tenía más o menos unos 45 minutos de haber fallecido”.

“Es un hecho lamentable, atroz. Nosotros como padres de familia queremos que se haga justicia. Nosotros no queremos venganza contra esa persona que realizó dicha acción tan atroz con un angelito. Ella no tiene ninguna culpa, ella no había hecho ninguna acción, ningún mal gesto hacia alguien para que le hicieran una situación de esta naturaleza”, señaló Barrera.

Relato de la niñera

Sin embargo, se dijo que la niñera relató que luego de que los padres salieran de la casa, un sujeto llegó a la vivienda y supuestamente le colocó un trapo en la boca y perdió la conciencia y al despertar halló a Samara fallecida.

Por su parte, el Instituto Nacional de Ciencia Forenses (Inacif) reveló que la causa de muerte de la menor fue por asfixia por sofocación; sin embargo, debido a que el caso está judicializado, no profundizaron en el tema.

El Ministerio Público (MP) investiga la muerte de Samara Nicolle, ocurrida el miércoles 21 de febrero pasado en un sector de La Comunidad, zona 10 de Mixco, cuando se reportó el hallazgo de una bebé sin vida en una vivienda.

Referente a la niñera que estaba a cargo de la bebé, se dio a conocer que es menor de edad, por lo que fue acogida por la Procuraduría General de la Nación (PGN) y mediante un proceso será entregada a su familia.

Además, se dijo que la niñera laboraba con la familia hace más de un mes.