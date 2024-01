Ordenan la captura contra cuatro magistrados titulares del TSE por la compra del sistema Trep

El Ministerio Público (MP) confirmó este jueves 11 de enero cuatro órdenes de captura contra magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por la compra del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep).

La orden de captura contra la magistrada Irma Palencia es por supuesto abuso de autoridad y fraude.

Mientras que los magistrados Mynor Franco, Gabriel Aguilera y Rafael Rojas son señalados de fraude.

Los magistrados del TSE fueron denunciados por un supuesto fraude financiero en la compra del referido sistema.

El 30 de noviembre de 2023, el Congreso de la República retiró la inmunidad a los cuatro magistrados. El legislativo recibió el 29 de noviembre el informe circunstanciado que recomendaba retirarles la inmunidad a los funcionarios, por lo que en la sesión sometieron a votación del pleno a menos de una hora de terminar el período de sesiones ordinarias.

Actualmente, los cuatro funcionarios están de vacaciones y supuestamente regresarían a labores en febrero.

Los magistrados del TSE Irma Palencia, Ranulfo Rojas, Mynor Franco y Gabriel Aguilera salieron del país luego de que el Congreso les quitara la inmunidad a solicitud del MP, quien los señala de haber incurrido en ilegalidades en la compra de un sistema informáticos utilizado en las elecciones pasadas.

El Trep tuvo un costo de Q148 millones, que a consideración de una auditoria de la Contraloría General de Cuentas (CGC), fue sobrevalorado.

La denuncia contra los magistrados del TSE se centra en los cargos de fraude, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad, según las solicitudes de antejuicio formuladas por la Fiscalía de Delitos Administrativos.

El 6 de diciembre 2023, la presidenta del TSE, Blanca Alfaro, indicó que dudaba de un comunicado de Irma Palencia en el que indicaba que se buscaba afectar resultados electorales.

Palencia advirtió por medio de un comunicado que había riesgo de que se intentara anular los resultados de los comicios celebrados en 2023.

En el documento, Palencia aseguró que se encuentra bajo “persecución política” y que existen intenciones de colocar nuevos magistrados electorales para “posiblemente cambiar los resultados obtenidos en las elecciones generales celebradas en 2023”.

El 10 de enero, la Corte de Constitucionalidad otorgó amparo definitivo a los magistrados suplentes del TSE y le ordenó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitir una resolución contraria a la que admitió a trámite las solicitudes de antejuicio por la compra del sistema Trep.

En el caso de Alfaro goza de un amparo provisional porque no estuvo a favor en la compra del Trep.

Alfaro se pronuncia

En un video, la magistrada presidenta del TSE, Blanca Alfaro, se pronunció por las órdenes de captura y manifestó: “Ahora queremos mandar este mensaje, un abrazo, palabras de ánimo a la magistrada Irma Palencia, al magistrado Ranulfo Rojas, al magistrado Gabriel Aguilera y al magistrado Mynor Custodio Franco”.

Externó: “Aquí están sus lugares, en esta mesa nos hemos reunido muchas veces y en nuestros corazones está grabado el cariño, el respeto y sabemos que para ustedes y que para sus familias no ha sido nada fácil, para nosotros tampoco como miembros de este órgano electoral”.

Hizo mención a lo que dice la Biblia de “que nuestra vida es como la flor del campo, como la neblina que aparece en la mañana y en la tarde desaparece, sabemos que esto va a pasar, sabemos que son momentos difíciles que a veces pareciera que el tiempo se detiene y que no camina”.

Dijo que “esta situación va a llegar a su fin” y que los magistrados van a arreglar su situación.

Amparos rechazados

Mientras que la CSJ no otorgó dos amparos promovidos contra el TSE en pleno extraordinario del 28 de diciembre de 2023 y que informó de lo resuelto el 2 de enero de 2024.

La información oficial reveló que el amparo provisional 4454-2023, que planteó la abogada y exfiscal Karen Fisher en contra del TSE y su presidente, no lo otorgaron, por mayoría. No revelaron detalles del por qué no se otorgó.

De acuerdo con la CSJ el acto reclamado en este amparo fue porque el TSE no garantizó “a los ciudadanos su funcionamiento permanente y el cumplimiento de las funciones que le atribuyen la Constitución y la Ley Electoral y de Partidos Políticos”.

Así también contra la presidenta por haber contribuido “a desintegrar el TSE con las licencias o permisos que para ausentarse de sus cargos autorizó oportunamente a los magistrados titulares.

El otro amparo provisional que conoció la CSJ fue el 4437-2023, que presentó Néstor Estuardo Pérez Felipe contra el TSE, también. Este lo planteó “por la amenaza real o inminente de que el TSE se encuentra jurídicamente desintegrado y sus resoluciones y acuerdos podrían ser nulos de pleno derecho”.