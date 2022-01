Ómicron sigue siendo peligrosa para los no vacunados y Salud detalla las principales creencias por las que personas no se vacunan

El ministro de Salud, Francisco Coma, se refirió este lunes 17 de enero a distintos temas relacionados al coronavirus en Guatemala, en los que reiteró que la variante ómicron es peligrosa para las personas que no están vacunadas y también sobre los retos de la vacunación debido a creencias que hay entre los ciudadanos.

Coma explicó en una entrevista que la variante ómicron ha estado presente desde hace varios meses en otros países y allí se ha visto que el número de casos positivos se va incrementando.

En el caso de Guatemala, señaló que la variante ómicron sigue siendo covid-19 y que una persona puede enfermar gravemente si no se ha vacunado.

“Ese es el mensaje que tenemos que trasladar, si usted no se vacuna corre el riesgo de enfermarse tan gravemente como pasó con otras variantes”, afirmó Coma.

Según el ministro, Ómicron duplica su número de casos cada tres o cuatro días y que una persona tiene la capacidad de contaminar o transmitir la enfermedad a 10 personas más.

“Los números nos hablan de que la positividad ha venido creciendo muy rápidamente y en muy poquitos días. Entonces por eso es tan importante monitoreo de esta semana para ver hasta qué nivel llega la positividad, porque probablemente sería el mayor número de casos después de las fiestas navideñas”, refirió Coma.

Esperan repunte de caso en febrero o marzo

El funcionario afirmó que pudiera haber un repunte muy fuerte de casos de covid-19, si la gente no toma conciencia de tomar medidas de bioseguridad, entre mediados de febrero y principios de marzo.

A criterio de Coma, se espera que este repunte no se dé, pues considera que han sido muy insistentes en transmitirle a la población el riesgo que representa la nueva variante y la necesidad de mantener las medidas de bioseguridad.

Hospitalización por covid-19

El ministro Coma puntualizó que diariamente monitorean el crecimiento de casos de covid-19 y cómo van los ingresos en la red hospitalaria y asegurar que a diferencia de lo que pasó en septiembre, donde se veía gran cantidad de personas ingresando a los hospitales, ahora el promedio de ingresos no es tan alto.

“Nuestro promedio de ingresos diarios está entre 30 y 40 pacientes diarios, de los cuales prácticamente el 70% son pacientes moderados y 30% pacientes más graves”, explicó Coma.

Añadió que los pacientes moderados tienen una recuperación más rápida, una estancia más baja hospitalaria.

“Al día de hoy, el reporte de ocupación es un 14% del total de pacientes hospitalizados, que representan el 10% de la ocupación en su totalidad; 14% eran pacientes moderados y el 9% de pacientes graves”, dijo Coma.

Expresó que pese a los casos positivos, la ocupación hospitalaria sigue siendo baja, pero esto no significa que no exista riesgo.

“Más del 90% de los pacientes que están ingresando -a los hospitales- no tenían una sola dosis de vacuna. La vacuna de verdad ayuda a no ponernos gravemente enfermos. Así que, quién no se ha vacunado, que lo haga”, señaló.

Los mitos de la vacunación

El ministro también hizo referencia a que se hizo un estudio antropológico para determinar las causas por las que las personas no se están vacunando y se determinó que, aunque cada lugar tiene sus propias reservas para inmunizarse, existen cuatro creencias que se repiten en el país.

Que la vacuna mata Que causa infertilidad Que tiene un chip Que es “la marca del diablo”

Las dos primeras casusas a nivel nacional por las que las personas no quieren inmunizarse es por que la vacuna mata y porque causa infertilidad.

El ministro Coma señaló que debido a eso se está realizando una campaña comunicacional para ir en cada comunidad o en cada departamento, a abordar este tema con la pertinencia necesaria y consultando qué es lo que a la gente le preocupa.

Alta Verapaz es el departamento que más les preocupa, puesto que tiene bajo índice de vacunación y tiene dos particularidades como dispersión poblacional y que hay comunidades muy lejanas.

Coma dijo que han trabajado mucho con autoridades locales para poder llegar a todas las comunidades y que se han realizado 2 mil 300 jornadas de vacunación comunitaria en el país, algunas de casa en casa y eso ha permitido llegar a muchas personas.

También refirió que equipos de intervención van previamente las comunidades a informar sobre las ventajas y las bondades de las vacunas, para que no haya un rechazo de la población a inmunizarse.