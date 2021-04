OJ reconoce haber dado “me gusta” a cuenta señalada de pertenecer a netcenters e internautas reaccionan

El Organismo Judicial (OJ) en su cuenta de Twitter @OJGuatemala se pronunció por medio de un comunicado para repudiar cualquier hecho de violencia o amenaza hacia la integridad de las personas en nuestro país.

Esto luego de que se registrara un intento de asalto contra el diputado Aldo Dávila en la zona 1 de la capital.

En esta red social las reacciones no se hicieron esperar por lo sucedido contra el legislador.

Sin embargo, los internautas se percataron que la cuenta @LordVaderGT también se pronunció respecto de lo sucedido a Dávila y la cuenta del OJ le dio me gusta a la publicación.

Ante esto, el OJ en su comunicado añadió: “Asimismo, lamenta que desde la cuenta institucional de la red social Twitter por error involuntario se haya marcado “me gusta” a la publicación de una cuenta que es totalmente ajena a la institución, siendo que el propósito fundamental de la misma es informar a la población guatemalteca sobre los servicios, avances y actividades más relevantes de este Organismo de Estado”.

Aseguró: “Para el Organismo Judicial, la comunicación con la población guatemalteca es fundamental y se continuará trabajando a fin de fortalecer nuestros servicios en beneficio de la sociedad”.

La cuenta @LordVaderGT ha sido señalada de pertenecer a netcenters que se pronuncian por distintas situaciones en el país.

“No seas mentiroso, vos @aldodavila_gt —te quisieron asaltar y elementos de la @PNCdeGuatemala a quienes ofendes y humillas a cada rato, evitaron el hecho”, publicó respecto de Dávila.

Internautas escribieron reacciones como que no se trató de un error darle me gusta a la publicación de @LordVaderGT.

Otros escribieron que se debe investigar lo sucedido e imponer las sanciones que correspondan.

Algunos afirman que con estas acciones se apoya a los netcenters e indican que el comunicado del OJ deja muchas dudas.

Y es que lo grave no fue solo el me gusta, fue retweetarlo y lo peor es que fue uno de los Netcenters más marcados de la red. Eso no fue involuntario, eso fue que la persona que maneja la cuenta se confundió de cuenta… Quiere decir que apoya y exhorta a los Netcenters

