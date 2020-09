OIT reporta una caída masiva de los ingresos laborales en el mundo

Los empleos en el mundo han sufrido un duro golpe a raíz de la pandemia. Un nuevo análisis de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el impacto del covid-19 en el mercado laboral revela una caída masiva de los ingresos laborales provenientes del trabajo en el mundo. Los ingresos a escala mundial han disminuido alrededor de un 10.7%, que equivale a US$3.5 billones, esto en los tres primeros trimestres del 2020.

La mayor reducción tuvo lugar en los países de ingresos medianos bajos, en los que la pérdida de ingresos provenientes del trabajo alcanzó el 15.1%. América, en la que se registró una pérdida del 12.1%, fue la región más afectada.

Ricardo Rodríguez, analista económico del Cabi, amplía la situación de empleabilidad en Guatemala.

Para quienes no tienen un empleo o no reciben los ingresos que se tenían antes, la calidad de vida ha cambiado, la forma de consumir es distinta y lo que queda es adaptarse.

“Ahora nos acercamos a un segundo problema en donde ya no es que las personas no puedan acercarse a los lugares porque ya los confinamientos se están levantando, pero es que ya los ingresos de las personas ya no son los mismos producto de este alto desempleo”, agregó Rodríguez.