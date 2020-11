“Nos tocó salir de noche, sin nada; si no, nos ahogamos”: Testimonios de afectados por Eta en Zacapa

Decenas de familias se vieron en la necesidad de abandonar su hogar para protegerse en un alberge. Las constantes y fuertes lluvias hicieron que el rio de la localidad se desbordara y puso en peligro a los comunitarios.

A pesar de las penas que Eta trajo para Antonia López ella se sigue cuidando. Utiliza una mascarilla de tela de color blanco mientras ocupa un espacio en el albergue del departamento de Zacapa. Ella es una de las personas afectadas por las últimas lluvias.

La encontramos sentada sobre un colchón, junto a unos tanates de ropa, posiblemente lo único que tuvo tiempo para sacar de su hogar antes de ser evacuada.

A su lado también se encontraban un par de panes, pero tal vez lo que menos tiene en estos momentos es hambre. Las pertenencias que tenía en su hogar ahora posiblemente ya ni siquiera existan.

“Creció el río…si no salimos primero nos lleva. Un señor que pasó, que es licenciado, nos fue a sacar”, la mujer de una avanzada edad nos contó que en ocasiones el clima ni siquiera les deja pegar un ojo en toda la noche.

“A veces no nos deja dormir, pasamos toda la noche despiertos cuidando el río, al final nos tocó salir de noche, sin nada, si no nos ahogamos”, pero estar en el albergue no es lo mismo como estar en el hogar, al que espera regresar muy pronto, “yo no sé si mañana me pueda ir, como ya bajó el rio”, comentó.

En el mismo albergue se encuentra Antonia Hernández, quien corrió con una suerte muy similar. Un colchón colocado sobre unas tablas acompañara a la mujer hasta que la situación se mejore y pueda regresar a su casa.

Por fortuna la emergencia ocurrió de día y estaban despiertos, de hecho se encontraba haciendo unas tortillas para comer y darle a su familia, pero el rio creció tan rápido que les toco salir corriendo.

“Anteayer se llenó de agua, ayer fue que venimos aquí (al albergue). Fue en el día, si yo torteando estaba cuando subió el río y me dijo mi nieta ‘ya no tortee, deje esa masa y vamos a sacar todas las cosas’”, comentó.

Aunque lo mejor es prevenir no todos sus vecinos estuvieron dispuestos a ir a un albergue, “a los que no les llegó el agua se quedaron en sus casas”, nos dijo.

Llega la ayuda

Zacapa es uno de los departamentos incluidos en el Estado de Calamidad que anunció el presidente Alejandro Giammattei, y que tendrá que ser ratificado por el Congreso para que se pueda agilizar la entrega de ayuda a las familias afectadas.

Pero personas que corrieron con mejor suerte no han dejado solos a sus vecinos. El albergue de Zacapa ha comenzado a recibir ayuda, principalmente alimentos.

Canastos y bolsas con pan es parte de la ayuda que salta a la vista, que en medio de toda la preocupación harán que más de una persona se vaya esta noche a la cama con el estómago lleno.

*Con información de María Olga Menaldo y Carlos Hernández