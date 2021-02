“No tenemos oxígeno”: el trágico viaje de decenas de migrantes que llamaron al 911 en busca de ayuda

Autoridades de Texas encontraron un camión del cual se sospecha que 80 migrantes viajaban en condiciones riesgosas y desde el cual hubo una llamada a los servicios de emergencia pidiendo auxilio, informó Telemundo.

La llamada al 911 fue el 8 de febrero e indica que las personas se estaban asfixiando por la falta de oxígeno al estar dentro de un tanque de camión para transportar líquidos o gases.

“Nos estamos muriendo aquí. No tenemos oxígeno”, dijo uno de los migrantes, y al fondo se escuchaba jadeo y gente gritando. Al no saber dónde estaban, el migrante comunicó a emergencias que estaban en un algún lugar detenidos, pero se escuchaba movimiento de vehículos, presumiblemente la orilla de la carretera. Desafortunadamente la llamada se perdió y no hubo más.

Este 12 de febrero las autoridades encontraron el vehículo, pero sin los migrantes. Por este caso hay una persona arrestada, pero se desconoce bajo qué cargos.

También se desconoce de qué nacionalidades son los migrantes.

Javier Salazar, jefe policial de Bexar, Texas, sostuvo que la autoridad no está interesada en capturar a los indocumentados porque son víctimas, sino que sus esfuerzos están en quién los llevó a riesgo que pudo ser mortal.

En 2017, nueve personas perdieron la vida y 20 necesitaron hospitalización por cuadros de deshidratación extrema e insolación al estar hacinados en un camión remolque afuera de un centro comercial en San Antonio, siempre en Texas.

En enero último, casi 78 mil migrantes intentaron sin éxito cruzar la frontera sur sin papeles y otros puertos de entrada.