“No se sabe nada de ellos”: El mensaje que publica la familia de “Chispita” y “Charquito” a un mes de su desaparición

Nelson Villatoro Escobar y Joselin Chacón Lobo, conocidos como Charquito y Chispita desaparecieron el 9 de mayo y a un mes de su desaparición no hay noticias sobre su paradero, mientras la familia exige justicia.

Ambos desaparecieron el 9 de mayo luego de brindar un espectáculo en Escuintla.

Luego se dirigían a la ciudad de Guatemala para otro evento nocturno, pero nunca regresaron a su hogar en Amatitlán.

Familiares y amigos de la pareja han efectuado marchas y publicaciones en redes sociales para exigir una investigación y saber qué pasó.

Este jueves 9 de junio se cumple un mes de la desaparición y Victoria de los Ángeles Lobo, madre de Chispita, compartió una publicación en Facebook para expresar su angustia por lo que sucede.

“Hoy un mes y no se sabe nada de ellos, ya no aguanto este dolor, jamás volveré a sonreír, me quitaron una parte de mi corazón, la otra parte de mi corazón está con mis niñitos, los amo dónde quiera que estén, y le pido a mi Dios, que toque el corazón de las personas que los tienen o que saben dónde están, para que por medio de una llamada anónima me digan donde están por favor”, externó en Facebook.

Prensa Libre y Noticiero Guatevisión consultaron a la madre de Joselin Chacón Lobo, quien se refirió al caso e indicó que tiene conocimiento que las autoridades trabajan para esclarecer el caso, pero que no le dan más detalles para no entorpecer la investigación.

Anunció que dependiendo cómo siga la situación, van a analizar si efectúan otra caminata para exigir se esclarezca el caso de la pareja de payasos.

En una marcha el recién pasado 30 de mayo, Lobo indicó que el día que desaparecieron los esposos fue una subcontratista quien contactó a la pareja para el supuesto evento que iban a cubrir.

Añadió que ahora, esta persona se niega a dar detalles de quién fue realmente quien contrató a la pareja desaparecida.