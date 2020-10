“No podemos ni debemos cerrar el país”, dice Giammattei, quien pide protegerse durante segunda ola de contagios de coronavirus

Cuando Guatemala contabiliza otras 12 muertes por coronavirus y 776 nuevos contagios, tras llevar a cabo cinco mil 764 pruebas en las últimas 24 horas, el Gobierno le apunta a la recuperación económica, para lo cual pide la colaboración de la ciudadanía en cuanto a medidas de prevención.

En un comunicado, el presidente Alejandro Giammattei reconoce que aún no se ha superado la enfermedad y que contenerla ahora es responsabilidad de todos.

“Aunque la circunstancia es difícil, nuestra elección es la recuperación económica, una oportunidad de transformación. Ese es nuestro desafío, pero también es nuestra meta. Necesitamos continuar con la labor de recuperar nuestra economía, nuestros trabajos. No bajemos los brazos y que nuestra mirada esté puesta en el objetivo de recuperarnos. Que la ansiedad de salir y de recuperar nuestras vidas anteriores no nos ponga en riesgo”, refirió el mandatario.

“Nuestra economía no soportaría un segundo cierre. No podemos ni debemos cerrar el país. No podemos perder esta libertad con responsabilidad que hemos recuperado”, agregó el presidente, quien, además dijo que, aunque la parte más crítica de la pandemia fue superada la enfermedad sigue presente.

Además, dijo que con la reactivación económica han surgido proyectos de emprendimiento y generación de empleo.

“Todos estamos en el mismo sendero y se necesita de todos, que el país entero se proteja usando mascarilla, guardando la distancia y lavándose las manos. Todos debemos entender que tenemos que continuar siendo responsables, nos sobrepusimos a la primera ola y juntos podemos enfrentar esta segunda” afirmó el presidente.

El Ministerio de Salud informó en la última actualización de datos sobre el Covid-19 que 96 mil 480 personas han contraído la enfermedad, incluidas tres mil 347 que perdieron la vida desde que fue divulgado el primer caso el 13 de marzo.

Las cinco mil 764 pruebas hechas en las últimas 24 horas representan la cifra más alta durante la pandemia. El número de test incluye tanto los procesados en el ámbito público como en el privado.