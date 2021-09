“No me he puesto la vacuna” dijo Giammattei el 19 de julio, pero registro demuestra que había recibido la primera dosis el 14 de julio

La Presidencia de la República informó este viernes 17 de septiembre que el mandatario Alejandro Giammattei ya cuenta con el esquema completo de vacunación contra el coronavirus.

El mandatario había indicado, durante actividades públicas, que sería de los últimos guatemaltecos en recibir la vacuna, a pesar de estar en población en riesgo por factores de salud y edad.

Giammattei había asegurado que esperaría que todos los guatemaltecos estuvieran vacunados para luego recibir él la inmunización; sin embargo, se conoció que ya cuenta con dos dosis de la vacuna Moderna.

“No me he puesto la vacuna, y no porque no quiera. A pesar de mi edad, mi problema físico y el del corazón, que tengo todas las características para poder ponérmela he decidido no hacerlo y esperar a ser de los últimos. Si Dios lo permite, que esa vacuna que estaba destinada para mi sirva para alguien más y salve una vida. Yo me quedaré al final y Dios sabrá cuidarnos y protegernos”, dijo el presidente Giammattei el 19 de julio último, durante la inauguración de un proyecto en San Marcos.

Según Presidencia, Giammattei “adelantó su inmunización debido a las exigencias internacionales de estar vacunado para participar en eventos oficiales”.

El mandatario viajó este viernes a México para participar en la VI Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Además, el 22 de septiembre se presentará en la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, donde se dirigirá a los jefes de Estado.